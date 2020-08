[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 지난 7월 미국의 신규 자본재 주문이 증가폭이 주춤해진 것으로 나타났다.

미 상무부는 26일(현지시간) 항공기를 제외한 비국방 자본재 주문이 지난달 1.9% 증가했다고 발표했다. 이는 시장 예상치와는 일치했지만 전달의 4.3% 증가에 비해 확대폭이 축소됐다. 비국방 자본재 주문은 기업 투자 핵심 지표로 분류된다.

전체 내구재 주문은 11.2% 급증해 시장 예상치 4.3% 증가를 크게 웃돌았다. 전달 전체 내구재 주문은 7.6% 상승한 바 있다.

