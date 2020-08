태풍 ‘바비’ 목포 해상서 북진…광주·전남 곳곳 ‘태풍경보’

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 제8호 태풍 ‘바비’가 북상함에 따라 광주·전남 곳곳에 태풍특보가 상향 발령됐다.

26일 광주지방기상청에 따르면 오후 9시 현재 태풍 ‘바비’는 전남 목포 서쪽 약 170㎞ 해상(35.1N·124.5E)에서 시속 30㎞로 북진 중이다.

중심기압 950hPa, 최대풍속은 시속 55㎞(초속 43m)다.

이날 오후 8시 30분을 기해 무안·진도·신안(흑산면 제외)·목포·영광·함평·영암·해남·서해남부앞바다가 태풍주의보에서 태풍경보로 변경됐다.

그밖의 광주·전남지역은 태풍주의보가 내려져 있다.

이날 자정부터 오후 9시까지 최대순간풍속은 신안 흑산도 47.4m/s, 진도 서거차도 39.5m/s, 제주 윗세오름 36.4m/s, 광주 무등산 33.7m/s 등을 기록했다.

전날 자정부터 이날 오후 9시까지 강수량은 제주 삼각봉 433㎜, 서귀포 대정144.5㎜, 순천 126.4㎜, 화순 이양 115.5㎜, 장흥 유치 115㎜, 강진군 111.5㎜, 영암 학산 102㎜ 등이다.

광주지방기상청 관계자는 “세움간판이나 천막, 비닐하우스 등 시설물 피해와 간판 낙하물, 강풍에 의한 비산물 등 안전사고에 특히 유의하기 바란다”며 “서해안과 남해안에는 27일까지 폭풍해일로 파도가 해안도로나 방파제를 넘는 곳이 있어 선박 안전사고가 우려되니 선박은 안전한 곳으로 피항해 달라”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr