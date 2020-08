태풍 '바비' 높은 파도에 윈드서핑 즐긴 간 큰 남성

여수해경, 태풍주의보 발효된 소호요트장에서 40분간 윈드서핑 즐긴 50대 남성 적발

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수해양경찰서(서장 송민웅)는 8호 태풍 ‘바비’의 북상으로 태풍주의보가 발효된 26일 윈드서핑을 즐긴 50대 간 큰 남성을 적발했다.

여수해경에 따르면 오늘 오후 1시30분경 여수시 소호동 소호요트장 인근에서 윈드서핑을 마치고 소호 요트장 접안시설 쪽으로 나오는 A씨(남, 56세, 여수)를 발견하고 현장에서 수상레저안전법 위반으로 적발했다.

수상레저안전법상 수상레저 활동자는 태풍·풍랑·해일·대설?·강풍과 관련된 주의보 이상의 기상특보가 발효된 구역에서는 특수한 경우를 제외하고는 수상레저기구를 운항해서는 안 되며, 당시 여수시 전역은 오늘 오전 7시를 기해 태풍주의보가 발효된 상황이었다.

A씨는 “태풍 관련 기상특보를 정확히 알지 못했고 바람도 강하지 않아 약 40분간 윈드서핑을 즐긴 후 철수하는 길이었다”고 밝혔다.

여수해경 관계자는 “기상 특보가 발효 중인 해역에서 수상레저를 즐기는 행위는 매우 위험한 행위이다, 날씨와 기상 특보를 반드시 확인하고 안전하게 레저활동을 해달라”고 각별한 주의를 당부했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr