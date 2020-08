태풍 '바비' 목포 해상서 북진중…27일까지 매우 강한 비바람

제8호 태풍 '바비'가 전남 목포 인근 해상에서 북진 중이다. 기상청은 26일 오후 9시 현재 '바비'가 목포 서쪽 약 170㎞ 해상에서 시속 30㎞로 북진 중이라고 밝혔다. 이 태풍의 중심기압은 950hPa, 최대풍속은 초속 43m다. 바람의 세기가 초속 40m 이상이면 달리는 차까지 뒤집을 수 있다.

이에 충청도, 전라도, 제주도 일부 및 경기도, 강원도, 경상도 지역에 태풍특보가 발효 중이다. 최대순간풍속 초속 40m 이상의 매우 강한 바람이 불고, 시간당 20∼50㎜ 강한 비가 오는 곳이 있다. 기상청은 "27일까지 매우 강한 바람이 불고 많은 비가 내려 심각한 피해가 우려되니 각별히 유의하길 바란다"고 당부했다.

태풍은 27일 오전 4∼5시께 서울까지 올라올 것으로 예상된다. 경상 동부와 강원 동부를 제외한 전국 대부분 지역이 태풍의 강풍반경 내에 들며 초속 10∼20m의 매우 강한 바람이 불것으로 기상청은 내다봤다. 서해 도서 지역은 27일 낮까지 초속 40∼60m, 제주도와 서해안은 초속 30∼40m,서울·경기도와 충청도, 전라도, 경남 서부 등 그 밖의 서쪽 지역은 초속 20∼30m의 매우 강한 바람이 불 것으로 보인다.

27일까지 예상 강수량은 지리산 부근·전라도·경북서부내륙·경남남해안·제주도·서해5도에 50∼150mm(많은 곳 250mm 이상), 강원동해안 5∼30mm, 그 밖의 전국은 20∼80mm로 예보됐다. 아침 최저기온은 23∼27도, 낮 최고기온은 28∼34도다. 바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.5∼4m, 서해 앞바다에서 1∼8m, 남해 앞바다에서 1∼5m로 매우 높게 일겠다. 먼바다의 파고도 동해 2∼5m, 서해 1∼10m, 남해 2∼8m로 아주 높게 일겠다.

