태풍 '바비' 북상에 서울 '실외 코로나19 선별진료소' 일시 중단

27일 오후 1시까지 한시적 중단 … 실내는 정상운영

[아시아경제 조인경 기자] 제8호 태풍 '바비(BAVI)'가 북상함에 따라 서울시가 25개 자치구의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 실외 선별진료소 운영을 27일 오전 9시부터 오후 1시까지 중단한다고 밝혔다.

서울시는 26일 보건소에 설치된 선별진료소 시설에 대해 안전 점검을 한 뒤 이같이 결정하고 검체채취 부스와 몽골텐트 등 강풍에 날아갈 우려가 있는 시설물을 일단 철거하기로 했다.

시 관계자는 "태풍이 수도권을 통과할 것으로 예상되는 내일 오전 시설물을 재설치해 오후부터는 실외 선별진료소 운영을 재개할 계획"이라며 "다만 재개 시간은 태풍 진행 상황과 각 자치구 상황에 따라 달라질 수 있다"고 말했다.

민간병원을 포함해 실내에 차려진 선별진료소는 정상적으로 운영된다.

응급환자는 거주지 보건소에 전화로 상담하면 이용 가능한 선별진료소를 안내받을 수 있다. 시는 고열 등 응급환자가 발생하면 신별진료소로 이송하기 위해 구급차를 대기시키기로 했다.

