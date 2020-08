[아시아경제 김철현 기자] 기상청은 태풍 '바비'가 26일 오후 5시 현재 제주도 서북서쪽 약 200㎞ 해상에서 시속 22㎞로 북진 중이라고 밝혔다.

이에 제주도, 전남, 전북남부, 경남남해안 일부 지역에 태풍특보가 발효 중이다. 최대순간풍속 144㎞/h 이상 매우 강한 바람이 불고 곳에 따라 시간당 10~30㎜의 강한 비가 내리고 있다. 기상청은 27일까지 매우 강한 바람과 많은 비가 예상되고 심한 피해가 우려되니 각별히 유의해야 한다고 당부했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr