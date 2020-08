‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제

‘주식투자로 수익을 내는 개인투자자는 극소수’ 라는 말이 있다.

그런데 수익을 내는 극소수의 투자자들사이에만 비밀리 공유된다는 카톡방이 알려지면서 큰 화제가 되고 있다. 게다가 이 카톡방이 무료라는 소식에 많은 개인투자자들이 충격을 받기도 하였다.

★ 비밀리 공유되는 카톡방, 무료입장하기 (클릭)

실전투자대회 상위입상, M&A출신, MBA출신 등 놀라운 경력을 가진 많은 전문가들이 무료카톡방을 운영하고 있다. 30명이 넘는 베테랑 주식전문가가 자신만의 노하우와 추천주를 무료로 공개하는 카톡방이 존재하는 것이다.

★ 놀라운 경력, 놀라운 수익! 그 카톡방이 무료라는 것이 더욱 놀랍다! (입장하기)

최근 입소문이 퍼지면서 많은 투자자들이 입장을 하고 있는 무료카톡방. 이 카톡방은 1500명 한정으로만 무료로 운영되기 때문에 이용을 하려면 서둘러야할 수 있다고 관계자는 조언했다.

★ 평생무료 주식카톡방 입장하기 (클릭)

주식투자로 꿈꾸는 수익이 있다면 무료주식카톡방에 입장해보자. 원하는 수익이 현실로 다가올 수도 있을 듯 하다.

오늘의 추천주

바이넥스 바이넥스 053030 | 코스닥 증권정보 현재가 29,000 전일대비 250 등락률 +0.87% 거래량 41,970,456 전일가 28,750 2020.08.26 15:30 장마감 관련기사 다른약으로도 감염 위험도 낮추고 생존율 높입니다! 타이밍입니다! “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정美 식품의약국, 혈장치료 긴급승인 날개달린 株 대 공개!! close , 신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 113,000 전일대비 1,000 등락률 -0.88% 거래량 6,839,845 전일가 114,000 2020.08.26 15:30 장마감 관련기사 신풍제약, 검색 상위 랭킹... 주가 7.89%신풍제약, 구충제(펜벤다졸 등) 테마 상승세에 6.58% ↑코로나19 재확산 불안에…대형주부터 담는 개미들 close , 진매트릭스 진매트릭스 109820 | 코스닥 증권정보 현재가 19,150 전일대비 1,300 등락률 +7.28% 거래량 4,286,295 전일가 17,850 2020.08.26 15:30 장마감 관련기사 진매트릭스, 메르스 코로나 바이러스 테마 상승세에 7.0% ↑생산장비 구축지원 직접 나선다! 사업수행기관 지정까지 우리가!말씀드렸죠? 전파력이 6배 라고! GH형 大 유행! close , 제노포커스 제노포커스 187420 | 코스닥 증권정보 현재가 9,680 전일대비 2,230 등락률 +29.93% 거래량 528,907 전일가 7,450 2020.08.26 15:30 장마감 관련기사 제노포커스, 코로나19 진단용 필수 효소 개발 제노포커스, 100억 투자 유치…지에프퍼멘텍 지분 투자 성과 제노포커스, 100억 규모 전환사채 발행 결정 close , 케이피엠테크 케이피엠테크 042040 | 코스닥 증권정보 현재가 1,440 전일대비 330 등락률 +29.73% 거래량 36,255,196 전일가 1,110 2020.08.26 15:30 장마감 관련기사 케이피엠테크, 메르스 코로나 바이러스 테마 상승세에 6.31% ↑케이피엠테크-텔콘RF제약, 휴머니젠과 코로나19 치료제 판권 "계약 내용 합의"【증권가이슈】 내연기관 자동차 곧 종말..."전기차가 뜰 수 밖에 없다" close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.