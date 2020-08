9월 신규시설 투자종료로 주목해야 할 기업_ 이연제약, 쌍용양회, 한국비엔씨 외

AI투자비서 라씨로는 과거 신규 시설 투자 공시를 바탕으로 9월에 신규 투자가 종료되는 기업들을 추출해 관련 정보를 제공 중이다.

신규 투자가 마무리되면 기업의 생산 능력이 확대되거나 경쟁력이 강화될 수도 있어 해당 종목에 대한 투자자들의 관심이 높은 편이다. 특히 지속적으로 신규시설투자를 하는 기업의 경우에는 해당 기업에 대한 시장의 수요가 강하거나 자금 여력이 충분할 가능성이 높아 좀더 자세히 살펴볼 필요가 있다.

[9월 신규시설 투자 종료 예정 기업] (클릭▶)

상세내용 확인하기▶

AI라씨로 분석에 따르면, 9월 신규 시설 투자가 종료될 기업은 이연제약, 휴마시스, 신흥 등으로 나타났다. AI라씨로는 매달 25일 전후로 익월과 익익월에 신규시설 투자가 종료되는 기업정보를 분석해 관련 정보를 제공하고 있다.

또한 최근 3년 중에 신규시설 투자를 연속적으로 하는 기업별 정보도 제공중이다. 현재 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수도 있다.

*신규시설 투자 종료 예정 기업_실시간 알림받기▶

[투자자 관심 종목]

CJ CJ 001040 | 코스피 증권정보 현재가 83,400 전일대비 1,200 등락률 -1.42% 거래량 69,618 전일가 84,600 2020.08.26 15:30 장마감 관련기사 결국 M&A 매물로 나온 뚜레쥬르…CJ '외식' 말고 '식품' 올인CJ "뚜레쥬르 사업부문 매각 구체적 결정된 바 없다"순환매 장세, 이번에는 유통·화장품·면세·여행 close , 이연제약 이연제약 102460 | 코스피 증권정보 현재가 20,900 전일대비 1,000 등락률 +5.03% 거래량 544,303 전일가 19,900 2020.08.26 15:30 장마감 관련기사 셀트리온, 한미약품과 거래중인 HOT! 한 곳은?? 大공개!美 FDA 승인이 얼마나 중요한지 아시죠? 승인! 가능성 보여드립니다!‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close , 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 13,600 전일대비 150 등락률 -1.09% 거래량 2,376,659 전일가 13,750 2020.08.26 15:30 장마감 관련기사 렘데시비르! 미국 FDA긴급사용승인 유일하게 받았습니다!‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제【증권가이슈】 테슬라, 오늘도 고공 행진! '수혜주' 잡아라! close , SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 414,000 전일대비 2,500 등락률 -0.60% 거래량 378,564 전일가 416,500 2020.08.26 15:30 장마감 관련기사 [AI 특징주 분석] 코로나 관련주 급등, 유나이티드제약(+29.95%↑), 엑세스바이오(+26.76%↑)...SK케미칼, 주가 40만 1000원 (5.8%)… 게시판 '북적'SK케미칼, 주가 39만 5500원.. 전일대비 4.35% close , 신흥 신흥 004080 | 코스피 증권정보 현재가 9,130 전일대비 20 등락률 +0.22% 거래량 563 전일가 9,110 2020.08.26 15:30 장마감 관련기사 신흥, 4400만원 규모 자기주식 처분결정신흥, 125억원 규모 기존 물류센터 처분신흥, 주당 100원 현금배당 결정 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.