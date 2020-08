8호 태풍 '바비' 제주부터 할퀸다…오늘부터 전국 영향권

서해안 최대순간풍속 시속 216㎞ 매우 강한 바람

전국이 태풍의 오른쪽 위험반원

많은 비도 내릴 전망…제주 산지 500㎜ 이상

[아시아경제 이현주 기자] 제주 남서쪽 해역에 위치한 제8호 태풍 '바비(BAVI)'가 점차 서해상으로 북상하고 있다.

기상청에 따르면 26일 오전 3시 현재 태풍은 중심기압 950h㎩, 중심최대풍속 시속 155㎞(초속 43m)로 서귀포 남서쪽 약 260㎞ 해상에서 시속 17㎞로 북진하고 있다.

◆서해상 따라 북상 전국 영향권= 태풍은 이날 오후 제주도 서쪽해상을 지나 밤 사이 서해상을 따라 북상한다. 이후 27일 새벽 황해도 부근 연안에 상륙할 것으로 예상된다.

태풍은 제주도 남쪽 해상을 이동하는 동안 30도 안팎의 고수온 해역을 지나면서 중심기압이 945h㎩ 안팎의 매우 강한 강도로 발달하겠다.

태풍은 이후 서해상을 따라 북상하면서 강도가 점차 약해질 것으로 예상되지만 상륙 직전까지 여전히 강한 세력을 유지해 우리나라 전역에 영향을 미칠 것으로 보인다.

제주도에 태풍특보가 현재 발효된 가운데 이날 새벽 전남 아침엔 전북과 경남이 태풍의 영향권에 들겠다. 충청도와 경북은 낮부터 서울·경기도는 저녁, 강원도는 밤부터 태풍의 반경 내 들겠다.

◆"사람 걸을 수 없는 정도" 바람 불어= 우리나라 전역이 태풍의 영향권에 들 것으로 예상되는 가운데 태풍의 위험반원인 오른쪽에 위치해 매우 강한 바람이 불어 주의가 필요하다.

제주도는 27일 새벽까지, 서해안은 최대순간풍속 144~216㎞/h(40~60m/s)의 매우 강한 바람이 예상되며, 그 밖의 서쪽지역(서울·경기도, 충청도, 전라도)과 경남에서도 최대순간풍속 126㎞/h(35m/s) 이상의 매우 강한 바람이 불겠다.

바람의 세기가 초속 40∼60m면 사람이 걸어 다닐 수 없는 정도이고 시설물이 바람에 날려 훼손되거나 부서질 수 있다. 특히 초속 50m 이상이면 가장 상위 수준이어서 바람으로 발생할 수 있는 모든 재난이 가능한 풍속이다.

역대 태풍의 최대순간풍속은 2003년 9월 12일 '매미'가 초속 60.0m(제주)로 가장 빨랐고, 2000년 8월 31일 '쁘라삐룬' 58.3m(흑산도), 2002년 8월 31일 '루사' 56.7m(흑산도), 2016년 10월 5일 '차바' 56.5m(고산), 2019년 9월 7일 '링링' 54.4m(흑산도)가 뒤를 이었다.

태풍의 이동경로에 가까울 수록 많은 비도 내릴 전망이다. 전라도와 제주도, 지리산 부근 최대 300㎜(제주도 산지 500㎜ 이상), 경북서부내륙과 경남남해안은 최대 150㎜의 매우 많은 비가 내리겠다. 그 밖의 전국에도 30~100㎜의 많은 비가 예상된다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr