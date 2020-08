노영민 "李·朴 정부서도 아파트값 올랐다...왜 3년만 이야기하나"

부동산 정책·입법 효과와 관련해선 "집값 상승률 점차 둔화되고 있다...여론조사 지지율도 회복"

[아시아경제 원다라 기자] "이명박 정부, 박근혜 정부에서도 아파트값 올랐다. 왜 3년만 이야기하나" 노영민 대통령 비서실장이 정부의 부동산 정책을 놓고 야당 의원들과 공방을 벌였다.

노영민 실장은 25일 오후 국회에서 열린 운영위 전체회의에서 김정재 미래통합당 의원이 최근 자신이 처분한 서초, 청주 아파트를 하며 '서울 집값 평균은 얼마인가'라고 묻자 "글쎄요"라고 답했다.

김정재 의원이 이어 '본인이 3년만에 아파트 처분으로 5억원이나 벌어서 '억'이 아무것도 아닌 것처럼 느껴지나 보다'고 하자 노영민 실장은 "15년 산 아파트인데 왜 3년을 이야기하나, MB(이명박), 박근혜 정부에서는 안 올랐나. 제 아파트(가격)는 MB 때도 올랐다"고 반박했다. 또 "솔직한 이야기로 두 채를 다 팔아봐야 아파트를 사지도 못한다"면서 "청주는 3년정도 비어있었다. 서울은 현재 실거주중인 집이었다"고 답했다.

문재인 대통령의 처남 부동산 투기 의혹도 도마에 올랐다. 김성원 의원은 문재인 대통령의 처남으로 추정되는 김모씨가 2002년~2009년 매입한 성남시 농지 2500평이 2010년 보금자리 택지로 지정됐고, 2015년 개발제한구역이 해제돼 30억이상의 시세차익을 거뒀다는 같은 당 곽상도 의원의 주장을 거론하며 '누가봐도 전형적인 투기가 아니냐, 김정숙 여사의 대통령이 그렇게 했는데 대통령에 보고했나'라고 물었다.

이에 노영민 실장은 "대통령 처남이 20년 이상 묘목식재업에 종사해왔고, 사업상 필요에 의해 2002년 매입해 묘목을 식재했던 부지"라면서 "주택지구로 지정돼 그린벨트가 해제된 것은 이명박 정부 때다. 토지보상금이 지급된 것은 박근혜 정권 때"라고 받아쳤다.

노영민 실장은 부동산 정책 효과에 대해서도 "주택시장 가격 상승률이 점차 둔화되고 있다"고 강조했다. 그는 '부동산 정책 실패로 집 가진 자가 죄인이 되고 내 집 마련의 꿈은 그야말로 꿈이 됐다'는 김정재 의원의 질문에 "국민 다수가 정부의 (집값) 안정 정책을 지지하고 있다"고 반박했다. 그러면서 "정부가 집값 안정을 위해 (마련한) 대출 규제, 세제, 공급대책 등 부동산 3법이 모두 통과됐다"며 "세제, 금융, 공급, 임차인 보호 등 정부의 4대 정책 패키지가 완성됐고, 시장에서 작동하면서 주택시장 가격 상승률도 점점 둔화되고 있는 것은 사실"이라고 말했다. 김정재 의원이 '그러니깐 귀 막고 눈 감았다는 소리를 듣는것'이라고 지적하자 노영민 실장은 다시 "최근 여론조사서 (지지율이) 회복됐다"고 재차 반박했다.

한편 이날 질의 과정에서 김정재 의원이 "장난하나", 노영민 실장이 "제가 이 자리서 장난하다니요, 싸우듯 하지 말라"는 등의 고성이 오가 김태년 운영위원장이 나서 중재하는 상황이 발생하기도 했다.

