8월 美 소비자 신뢰지수 급추락..84.8

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 시장조사기관 컨퍼런스보드는 25일(현지시간) 8월 미국의 소비자신뢰지수가 84.8이라고 발표했다.

이는 전달의 91.7에 비해 큰폭으로 하락한 것이다. 이달 소비자신뢰지수는 시장 예상치 93에도 턱없이 부족했다.

이달 소비자 심리지수는 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 사태가 한창이었던 4월과 5월 보다도 낮아졌다. 4월과 5월의 컨퍼런스 소비자기대지수는 85.7과 85.9였다.

컨퍼런스 보드 측은 "소비지출이 최근 몇 달 사이에 반등했지만, 소비자들의 경제 전망과 개인 재정상황에 대한 우려가 몇 달 안에 소비를 냉각시킬 것 같다"고 언급했다.

최근 미국에서는 여전히 실업률이 10%에 이르는 상황에서 지난달 말로 실업급여에 주당 600달러를 추가로 지급하는 실업급여 확대 정책이 종료되며 소비 절벽 가능성이 우려돼왔다. 백악관과 야당인 민주당은 실업급여 추가 지원을 포함하는 추가 경기부양 법안을 논의하고 있지만 합의에 이르지 못하고 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr