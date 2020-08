태풍 ‘바비’ 근접에 제주 “긴장의 밤”

최대순간풍속 70km/h 이상 매우 강한 바람이 불어

[아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 강력한 바람을 동반한 태풍 ‘바비’가 밤사이 제주에 근접할 것으로 예상하고 있는 가운데 제주전역이 긴장의 밤을 맞고 있다.

제주지방 기상청은 제8호 태풍 '바비'가 25일 저녁 9시 서귀포 남남서쪽 약 320km 해상(30.6N, 125.2E)에서 시속 16km로 북북서진 중이라고 밝혔다.

제주지방 기상청에 따르면 현재 제주전역이 태풍 특보 발효된 가운데, 최대순간풍속 70km/h 이상 매우 강한 바람이 불고 있다.

제주 주요지점 최대순간풍속(25일 00:00부터 25일 21:00 기준)은 윗세오름(제주) 87km/h, 마라도(서귀포) 80km/h, 가거도(신안) 73km/h의 강도를 보인다.

주요지점 강수량에서도 (25일 00:00부터 25일 21:00 기준) 대정(서귀포) 79.0mm, 윗세오름(제주) 55.0mm, 고산(제주) 40.7mm를 나타내고 있다.

기상청 관계자는“ 27일까지 매우 강한 바람과 많은 비 예상, 심한 피해가 우려되니 특히 유의 바란다.”고 밝혔다.

한편 행정안전부도 이날 긴급재난문자를 통해 태풍경보를 알리고 해안지대 접근금지와 선박대피, 농수산물 보호 행위 자제 등 피해가 없도록 주의를 당부했다.

