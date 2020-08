與 "거리두기 3단계는 준전시…반드시 막아야" vs 野 "미루다 훨씬 큰 사태 온다"

사회적 거리두기 3단계 격상 여부 두고 이견

김태년 "격상 필요 없도록 방역 총력"

주호영 "결정 미루다 더 큰 불행 올 수도"

[아시아경제 임주형 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재확산에 대한 대응책을 두고 여야가 이견을 보이고 있다. 더불어민주당은 사회적 거리두기 3단계를 '준전시 상황'에 비유하며 '방역에 총력을 기울여 3단계를 피해야 한다'는 취지로 강조한 반면, 미래통합당은 "3단계를 즉각 실시해야 한다"며 선제 대응을 강조했다.

이해찬 민주당 대표는 25일 오전 국회에서 열린 서울·인천·경기 코로나19 긴급대책회의에서 "(거리두기가) 3단계로 격상되면 준전시와 같은 상황으로 전환될 수밖에 없다"며 "신속 전수검사와 함께 행정명령을 어기거나 거부하면 불관용 원칙으로 대처해야 한다"고 강조했다.

이어 "이번 주가 최대 고비이자 골든타임"이라며 "지금같은 확산세가 계속되면 정부는 3단계 거리두기를 고려할 수밖에 없는데, 3단계로 격상되면 사회·경제·개인 일상 등 모든 것의 질적 변화를 가져오게 된다. 그 전에 반드시 막아야 한다"고 덧붙였다.

김태년 민주당 원내대표는 이날 당 원내대책회의에서 3단계 격상을 피하기 위한 국민의 협조를 당부하기도 했다. 그는 "지금 (코로나19 재확산을) 막아내지 못하면 사회적 거리두기 3단계 격상은 피할 수 없다"며 "민주당과 정부는 격상이 필요하지 않도록 방역에 총력을 다하겠다. 국민의 연대와 협력이 절실하다"고 호소했다.

특히 김 원내대표는 지난 15일 서울 광화문 집회에 참여한 이들뿐 아니라 같은 날 전국민주노동조합총연맹 기자회견에 참석한 사람들 모두 코로나19 진단검사에 협조할 것을 당부했다. 김 원내대표는 "방역에 진보 보수 없다"며 "지난 15일 민주노총 집회에서도 확진자가 발생했는데, 전원 진단검사를 받아달라"고 강조했다.

반면 통합당에서는 강력한 선제 조치를 통해 코로나19 확산을 막아야 한다고 주장했다. 주호영 통합당 원내대표는 이날 당 원내대책회의에서 "코로나 확산세가 심화되면서 3단계 거리두기 필요성이 제기된다"며 "방역은 과학적, 의학적 사실이기 때문에 전문가 판단에 따라 할 일"이라고 주장했다.

그러면서 "사회적 거리두기 3단계를 하지 않고도 확산을 막을 수 있다면 천만다행일 것"이라면서도 "3단계가 가지고 올 후유증, 어려움 등을 예상해 문재인 대통령이나 정치권에서 결정을 미루다가 훨씬 불행하고 큰 사태가 올 수 있다"고 강조했다.

한편 질병관리본부 중앙방역대책본부(방대본)에 따르면 이날 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자는 총 280명 발생해 이틀째 200명대를 기록했다. 이를 두고 일부 전문가들은 수도권에서 코로나19 확산세가 한풀 꺾인 것으로 보인다는 진단을 내놓기도 했다.

주영수 코로나19 공동대응상황실장은 이날 국립중앙의료원에서 열린 '코로나19 공동대응상황실·신종 감염병 중앙임상위원회' 기자회견에서 "수도권에서의 (코로나19) 증가세는 한풀 꺾인 것으로 추정된다"며 "흐름을 보면 지난 23일이 피크였던 것으로 보인다"고 말했다.

이어 "사회적 거리두기를 강화한 상태여서 심해지지 않을 것으로 보고 중환자 치료 계획 역시 적절하게 이뤄지고 있다고 판단한다"고 덧붙였다.

다만 방역 당국은 여전히 추가 확산 가능성을 배제할 수 없다고 진단했다. 권준욱 방대본 부본부장은 이날 정례 브리핑에서 "이틀 연속 겉으로 보기에는 확진자 수가 정체된 것으로 보이지만 전국 확산의 폭풍전야로 판단하고 있다"고 밝혔다.

이어 "현재 상승 추세가 꺾였다는 것은 상당히 성급한 판단"이라며 "계속 늘어날 가능성이 있는 코로나19가 어디서 (정점을 찍고) 멈출지는 주말까지 추이를 봐야 판단할 수 있다"고 설명했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr