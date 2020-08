은평구, 2020 인구주택총조사 조사요원 155명 모집

9월9일까지 조사요원 155명 모집...인구주택총조사 홈페이지 온라인 접수 및 구청 방문 접수 진행

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 오는 10월부터 실시되는 ‘2020 인구주택총조사’에 참여할 조사요원 155명을 모집한다.

‘인구주택총조사’는 매 5년마다 실시되는 국가 기본 통계조사로 대한민국 영토 내 상주하는 모든 내·외국인과 그들이 살고 있는 거처에 관한 조사, 오는 10월15일부터 11월18일까지 인터넷·전화조사 및 가구 방문조사로 실시될 예정이다.

이번에 모집하는 조사요원은 조사업무를 총괄하는 총관리자 1명, 현장 조사를 지도·관리하는 조사관리자 14명, 관리자들의 업무를 지원하는 조사지원담당자 7명, 가구를 직접 방문해 조사표를 작성하는 조사원 133명 등이다.

만 18세 이상 주민으로 사명감과 책임감이 투철한 사람이면 누구나 지원할 수 있으며, 이번 조사는 종이조사표 대신 태블릿PC를 활용한 전자 조사로 스마트기기를 원활히 다룰 줄 알아야 한다.

온라인 접수는 9월 3일까지 인구주택총조사 홈페이지를 통해 진행, 현장 접수는 9월7일에서 9월9일까지 3일간 은평구청 7층 대회의실에서 진행될 예정이다.

자세한 조사요원 모집사항은 은평구청 홈페이지 채용공고에서 확인 가능, 기타 문의는 기획예산과 의회법무팀으로 하면 된다.

구 관계자는 “2020 인구주택총조사가 오는 10월15일부터 11월18일까지 진행되니 많은 관심과 협조 부탁드리며, 이번 인구주택총조사에 사명감과 책임감을 가지고 조사업무를 수행해주실 구민 여러분 적극적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.

