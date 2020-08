대구시청 별관, 확진자 방문에 일부 폐쇄

18일 대구시청 별관 방문한 민원인 확진

확진자 방문한 기후대기과 전원 귀가 조치

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 대구시청 별관에 방문한 것이 확인되면서 대구시청 별관이 일부 폐쇄됐다.

25일 대구시에 따르면 지난 18일 대구시 북구 산격동 대구시청 별관을 찾은 민원인이 확진됐다.

동선 확인 결과 본관에서 별관을 오가는 셔틀버스를 타고 별관 103동 3층 기후대기과를 방문한 것으로 조사됐다. 대구시청 별관 103동에는 220여 명이 근무하고 있다.

대구시는 확진자가 다녀간 기후대기과를 방역하고 이날 셔틀버스를 이용한 직원과 시민을 파악하고 있다. 대구시청 별관 103동 3층에 근무하는 직원은 전원 귀가 조치됐다. 대구시는 25일 건물 방역을 마친 뒤 26일부터 정상 운영할 방침이다.

한편, 앞서 2월에도 대구시청 별관 103동을 비롯해 101동과 111동 등에 확진자가 발생해 폐쇄된 바 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr