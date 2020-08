커피자판기, 생수, PC 등 무료 이용

서해안고속도로 서창산업(주) 서천(서울방향)주유소에서는 주유소를 이용하는 운전자들을 위해 고객쉼터를 새로이 리모델링했다.

이와 함께 고속도로를 이용하는 운전자들에게 편안한 휴식을 제공할 고객쉼터에는 ▲인터넷 ▲TV ▲커피자판기 ▲휴대폰 충전기 등 이용이 가능하다.

주유소 관계자는 “앞으로 고객편의시설을 다양하게 늘려나감으로써 고속도로를 이용하는 고객이 즐거운 여행이 될 수 있도록 편안하게 쉬어 갈 장소를 제공하기 위해 최선을 다할 것이다.”라고 전했다.

