증권사 리포트 총정리, SK·씨젠 높은 목표가 제시

AI투자비서 라씨로는 매일 각 증권사 리포트를 분석하여 증권사들이 상승여력이 크다고 판단하는 종목의 정보를 매일 오후 4시에 무료로 제공 중이다.

증권사들이 높은 목표가를 제시한 종목들 중에 숨은 진주가 발견된 가능성이 있어, 그 종목들의 리포트들만 유심히 살펴보는 투자자들이 많기 때문이다.

'AI라씨로'의 분석결과에 따르면 24일 국내 15개의 증권사에서 36개의 종목에 대해 37건의 리포트를 발표했다. 특히 증권사들은 SK(034730)과 씨젠(096530), 한화생명(088350) 등의 종목이 상승여력이 큰 종목으로 분석하고 있는 것으로 나타났다.

현재 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수도 있다.

[투자자 관심 종목]

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.