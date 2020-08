공원을 품은 상가 ‘군포 에이스 스퀘어’ 분양...부동산 규제에 반사이익 ‘톡톡’

7.10 부동산 대책에 수익형 부동산 인기, GTX-C 의왕역 정차 추진에 이목

58개 기업체 입주, 지역내 약 2만여명 배후수요 등 최중심·최대 복합 상가

정부가 갭투자·법인·재건축을 정조준한 6.17 대책에 이어 다주택자들을 겨냥한 7.10 대책까지 연달아 고강도의 부동산 대책을 발표함에 따라 주택 대신 상가 등 수익형 부동산에 관심이 모아지고 있다. 특히 7.10 부동산 대책은 다주택자에 대한 종합부동산세 실효세율을 상향하고 등록 임대사업자에게 주어지던 세재 혜택을 폐지하거나 축소해 관련 규제를 비껴간 상업시설에 주목하는 것으로 풀이된다.

여기에 수도권광역급행철도(GTX)-C노선 중 의왕역 정차 추진 계획과 맞물린 상업시설 ‘군포 에이스 스퀘어’가 분양 소식을 알렸다. 의왕역 부근에 있는 군포 에이스 스퀘어는 오픈 3개월 만에 분양이 완료된 군포 에이스 더블유밸리(지식산업센터)의 상업시설 브랜드다.

GTX-C노선 의왕역 정차 추진 ‘급물살’

군포 에이스 스퀘어는 의왕시와 군포시가 협력해 수도권광역급행철도(GTX)-C노선 정차를 추진하고 있는 의왕역 부근에 위치한다. 지난 5월 경기 의왕시는 GTX-C 노선 사전타당성조사 용역 중간보고회를 가졌고 6월에는 GTX-C노선 건설사업 전략환경영향평가서(초안) 주민설명회를 개최한 바 있다.

경기 양주시 덕정역과 경기 수원시 수원역을 연결하는 GTX-C 노선은 역간 평균 거리가 8㎞인데 비해 금정-수원간은 14㎞이다. 이 사이에 있는 의왕역 정차로 인한 표정속도(열차가 실제로 운행할 때 낸 속도)가 크게 줄어들지 않는다는 것이 의왕시의 입장이다. 의왕역 예비선로를 열차대기공간으로 활용할 수 있다는 점도 강조하고 있다.

현재 의왕시는 군포시와 협력해 의왕역에도 GTX-C노선이 정차하도록 국토부에 의견을 전달했다. 의왕시의회는 ‘수도권광역급행철도(GTX)-C노선 의왕역 정차 기본계획 반영을 위한 촉구 결의안’을 채택해 현재 국토부에 요구 중이다. 8월 중 국토부 GTX-C노선 기본계획이 발표될 예정이며 GTX-C노선의 의왕역 정차가 확정될 경우 군포 에이스 스퀘어 지역 내 수요도 함께 증가할 것이란 게 분양 관계자 설명이다.

유동인구 많은 ‘공원 옆 상가’ 첨단산업단지 내 최중심 복합상가

군포 에이스 스퀘어는 군포 첨단산업단지 중심부에 위치한 중앙공원(고랑치기공원)을 품고 있다. 축구장 1.5배 크기의 공원은 군포 첨단산업단지(58개 업체 입주) 근로자는(2,500여명) 물론 지역 내 거주자들이 이용할 수 있는 휴식과 여가 공간이다. 특히 중앙공원 인근에 약 4천여 세대의 부곡지구, 3천여 세대 초평지구(예정)가 있으며 공원에는 어린이 물놀이 시설도 갖춰져 있다. 군포 에이스 더블유밸리 입주자를 포함한 지역 내 공원 이용객은 약 2만여 명이 넘을 것으로 보인다.

군포 에이스 스퀘어는 ‘공원 옆 상가’의 특징이 잘 드러나도록 설계했다. 지층은 보행로에서 바로 진입이 가능해 사실상 1층이다. 전면 광장을 따로 두어 사람들이 더 많은 시간 동안 머물 수 있게 했다. 1층으로 이동하는 동안에도 시선을 끌 수 있도록 에스컬레이터 옆으로 스텝형 상가를 배치했다.

1층은 4면이 개방된 스트리트 몰이다. 상가 건물이 도로와 공원, 도로와 도로를 잇는 여러 개의 통로 노릇을 한다. 1층부터는 섹션 오피스 하부에 해당하는 A동과 지층에서 시작된 독립상가인 B동의 구분이 확연하며 두 동 모두 가시성이 뛰어나고 효율적인 쇼핑 동선을 만족시키는 스트리트형 상가 특성을 잘 유지하고 있다.

2층은 이국적인 느낌을 주는 테라스형 설계가 돋보인다. 공원에 면하고 있는 일부호실을 중심으로 테라스, 어닝 설치가 가능하다.

군포에이스스퀘어 현장 홍보관은 군포시 부곡동에 위치하며 분양 사무실은 안양시 디지털엠파이어(A동)에서 운영한다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr