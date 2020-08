【전문가추천】 내일 (26일) '급상승' 예상되는 테마 'TOP3'

▶1주일 수익률 100% 나온다 꼭 잡아야할 종목 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

최근 주식시장이 2400포인트를 오고가면서 앞으로의 향방에 대한 관심이 모아지고 있다. 코로나와 지구 온난화 문제 등이 부각되면서 이와 관련된 종목들이 크게 오르는 모습을 보여주고 있다. 이에 최근 엄청난 수익률을 보이고 있는 데이드투자그룹에서 꼭 사야할 종목들을 '독점'으로 포착하였다.

▶데이드투자그룹 독점 포착 오늘 '급상승 유력' 종목은? ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

[3위] 엔터 관련주

엔터관련주들의 향방이 초미의 관심사다. 정말 끝을 모르고 오르고 있다. 콘서트가 없다 하더라도 K-POP시장이 전세계적인 인기를 끔과 동시에 앨범판매량의 급증과 성공적인 언택트 공연을 통해 주가를 끌어올리고 있다. 에스엠은 한달 사이 두배 가까이 올랐고, JYP도 두배 올랐다. 그리고 빅히트엔터테인먼트의 상장 기대감도 커지고 있다. 수혜주들을 매수할 필요성은 99%!

▶급상승 유망 '엔터' 수혜주 정보 ▶신청 즉시 확인 (클릭)

[2위] 전기차 관련주

전기차 판매량이 급증하고 있다. 당초 코로나로 인해 판매량이 급감할 것으로 전망되었으나 소비 촉진을 위해 각국에서 전기차 보조금을 늘리면서 놀라울 정도로 판매량이 늘었다. 특히 독일의 경우 전년 동기 대비 289%가 증가했으며, 국내도 지난해 동기 대비 23% 판매량이 늘었다. 이러한 영향으로 전기차 부품 관련주들 역시 3개월 사이에 100% 이상 올랐다. 중요한 것은 아직 본격적으로 시작도 안했다.

▶▶3/4분기 전기차 관련 '급상승' 유망주▶신청 즉시 확인 (클릭)

[1위] ???????

데이드투자그룹에서는 오늘과 내일 급등하는 테마들에 대해 독점 포착하여 아래 링크를 통해 무료로 제공하고 있다.

▶▶▶오늘과 내일 급등 예상 되는 테마 1위 ▶신청 즉시 확인

관심종목: 광동제약 광동제약 009290 | 코스피 증권정보 현재가 10,200 전일대비 600 등락률 -5.56% 거래량 5,460,711 전일가 10,800 2020.08.25 13:02 장중(20분지연) 관련기사 美 식품의약국, 혈장치료 긴급승인 날개달린 株 대 공개!! 조금 조용해졌다고 생각 했는데… 다시 시작 올해 첫 사망자 발생!!덱사메타손 나왔죠? 지난번에 못 잡았으면 이번이 기회!! close , 알루코 알루코 001780 | 코스피 증권정보 현재가 3,545 전일대비 5 등락률 +0.14% 거래량 5,945,931 전일가 3,540 2020.08.25 13:02 장중(20분지연) 관련기사 정부가 드디어 나섭니다 제 2탄! 전기, 수소차 충전소 적극시행!【전문가의견】 3/4분기 계속 상승할 '2차전지 관련주' 정보정부에서 제대로 지원한다! ‘무료 공공 와이파이’ 전국 확대! close , 에이비프로바이오 에이비프로바이오 195990 | 코스닥 증권정보 현재가 787 전일대비 38 등락률 +5.07% 거래량 22,337,409 전일가 749 2020.08.25 13:02 장중(20분지연) 관련기사 【증권가이슈】 테슬라, 오늘도 고공 행진! '수혜주' 잡아라! 【전문가의견】 친환경 시대, 정말 매력적인 '2차전지 관련주'【전문가추천】 수소경제 활성 앞당겨졌다...'관련 수혜주'는? close , LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 14,950 전일대비 150 등락률 -0.99% 거래량 5,063,165 전일가 15,100 2020.08.25 13:02 장중(20분지연) 관련기사 LGD, 중국 지하철 윈도우용 투명 OLED 첫 공급[클릭 e종목]"LG디스플레이, OLED 덕에 3분기 흑자전환 기대"LG디스플레이 파주사업장에 코로나19 확진자 발생 close , 유니온 유니온 000910 | 코스피 증권정보 현재가 8,920 전일대비 340 등락률 +3.96% 거래량 2,455,537 전일가 8,580 2020.08.25 13:02 장중(20분지연) 관련기사 美, 中 갈등 본격화 조짐! 먼저 잡는 사람이 임자!‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제자! 심상치 않습니다. 美,中 갈등 심화편! close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.