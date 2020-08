대구가 주목하는 ‘더샵 디어엘로’ 계약일정 돌입

- 견본주택 현장에서 정당계약 실시 … 계약자(대리인) 1인만 입장 가능

하반기 대구 분양시장 최대어로 주목받은 포스코건설의 ‘더샵 디어엘로’가 금일부터 정당계약을 실시한다.

더샵 디어엘로의 정당계약은 견본주택 현장에서 진행되며, 견본주택은 대구광역시 동구 신천동 328-1번지 (대구지하철 동대구역 2번 출구 또는 신세계백화점 인근)에 위치한다. 견본주택 방문은 계약자(대리인) 1인만 입장이 가능하며, 마스크 미착용자 및 체온이 37.5도가 넘는 인원은 입장이 불가능하다.

단지는 포스코건설의 차별화된 혁신설계로 높은 호응을 받은 만큼, 계약일정에도 많은 관심이 이어질 전망이다. 실제 단지는 지난 청약접수 결과, 총 2만5,666건의 청약통장이 접수돼 평균 55.3대 1, 최고 336.5대 1의 경쟁률로 1순위 청약을 마감했다.

더샵 디어엘로는 주택시장을 이끌어가는 포스코건설의 혁신 설계가 적용돼 쾌적한 주거생활을 선사하는 것이 특징이다.

특히 커뮤니티 시설은 주변 단지 대비 2배 이상인 약 1,090평 규모로 조성돼 일상의 쾌적함을 더할 예정이다. 커뮤니티 시설은 크게 스포츠존, 에듀존, 퍼블릭존 등으로 구성되며, 경로당과 어린이집도 마련된다.

먼저 단지 중앙부에 조성되는 스포츠존에는 11개 타석 규모의 골프연습장을 비롯해, 스크린골프장, 피트니스, GX룸, 사우나, 샤워실, 탁구장 등이 구성된다. 특화시설로는 최신 트렌드를 반영한 힐링필라테스존을 따로 마련했으며, 탁구장에는 휴게 및 다트를 할 수 있는 다트존도 함께 꾸며질 예정이다. 이를 통해 단지 입주민은 365일 편안하게 운동 및 여가시간을 즐길 수 있을 것으로 전망된다.

에듀존에는 부모와 아이들의 니즈를 모두 충족시키는 복합 공간을 곳곳에 구성한다. 먼저 특화시설로는 맘스카페, 키즈놀이터, 코인세탁실이 한 세트로 구성된 온가족카페를 선보인다. 부모들은 세탁을 하면서 맘스카페에서 휴식을 취할 수 있고 아이들은 키즈놀이터에서 볼풀, 역할놀이, 클라이밍 등의 활동을 할 수 있다.

또 부모와 아이가 함께 하는 작은도서관인 키즈라이브러리가 조성된다. 이곳은 카페형식으로 구성돼 부모와 자녀가 같이 책을 읽을 수 있는 공간으로 꾸며지며, 아이들 맞춤형 가구가 배치될 예정이다. 이 밖에도 에듀존에는 남?여 독서실이 조성되며, 휴식공간인 휴게라운지와 그룹스터디가 가능한 멀티룸도 구성된다.

한편 더샵 디어엘로는 대구광역시 동구 신천4동 일대 동신천연합 주택재건축 정비사업을 통해 짓는 아파트다. 지상 최고 25층, 12개동, 전용면적 59~114㎡, 총 1,190세대 규모로 조성된다. 입주는 2024년 4월 예정이다.

단지는 동대구역복합환승센터를 중심으로 조성되고 있는 신흥주거지인 동대구생활권에서도 수성구와 맞닿은 핵심 입지에 조성돼 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있는 것이 특징이다.

KTX/SRT 동대구역, 대구 지하철1호선, 버스터미널 등이 있는 복합환승센터와 가깝고, 효신초등학교가 도보권에 자리해 안심 통학이 가능하다. 또 수성구 학원가가 인접하고, 특히 대구의 금융, 의료, 행정, 법률 인프라가 밀집된 범어네거리의 이동이 편리해 더욱 쾌적한 주거생활이 기대된다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr