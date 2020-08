로컬크리에이터즈, 골목길 경제학자 모종린 교수와 특별한 북콘서트 개최

국내 로컬크리에이터 커뮤니티 <로컬크리에이터즈>가 지난 8월 20일 서울 사당역 인근의 로컬크리에이터 라운지 <디에어>에서 골목길 경제학자 모종린 교수를 초청해 모 교수의 신간 <인문학, 라이프스타일을 제안하다>를 주제로 북콘서트를 개최했다.

행사 1부는 서울 사당에서 독립서점 <지금의세상>을 운영하고 있는 로컬크리에이터 김현정 대표의 사회로 모종린 교수와의 북토크를 진행했고, 2부는 로컬 스타트업으로의 도약을 꿈꾸는 5팀의 로컬크리에이터들과 로컬트렌드에서 미래 가치를 찾는 <심본투자파트너스> 민욱조 전무의 발표가 이어졌다.

모종린 교수는 전작 <골목길 자본론>을 통해 한국사회의 탈물질주의 전환에 따른 로컬 산업의 활성화를 설명함으로써 로컬 트렌드는 물론 지역에 기반한 크리에이티브하고 혁신적인 소상공인들을 지칭하는 ‘로컬크리에이터’에 대한 새로운 담론의 지평을 연 학자다.

이번에 펴낸 <인문학, 라이프스타일을 제안하다>는 ▲부르주아 ▲보헤미안 ▲히피 ▲보보 ▲힙스터 ▲노마드 등으로 분류되는 6가지 라이프스타일에 대해 설명하며 “어떤 일을 해야, 어떤 곳에서 살아야 행복할 수 있을까”라는 개인의 일상이면서도 사회적인 화두가 될 질문을 던지고 있다.

로컬크리에이터 발표 순서에서는 ▲강원도 영월에서 로컬콘텐츠의 디지털 트랜스포메이션을 추구하고 있는 <주렁주렁스튜디오> 주수현 대표 ▲부산 영도에서 라이프스타일을 탐구하며 다양성을 추구하고 있는 <무명일기> 오재민 대표, ▲강원 속초를 대표하는 커뮤니티 호스텔에서 라이프스타일 플랫폼으로 변신을 꾀하고 있는 <소호259-트리밸> 이승아 대표, ▲충북 제천에서 취향중심 라이프스타일 팬시제품을 통해 소비자 팬덤을 이끄는 <정예다움> 김정예 대표 ▲서울 용산에서 라이프스타일 제품 플랫폼 그레이프바스켓과 로컬콘텐츠를 향으로 표현한 <용산 파르품 삼각> 황인권 대표가 각각의 창업 계기와 향후 비즈니스 방향을 전했다.

<로컬크리에이터즈> 운영진을 대표해 <비로컬> 김혁주 대표는 “<로컬크리에이터즈>는 로컬에서 창업한 분들과 함께 커뮤니티 활동을 시작했으며, 현재 페이스북 그룹에 1천여 명 정도의 멤버가 참여하고 있다”고 말했다.

행사는 코로나19 재확산 우려로 프로그램 구성을 위해 최소한의 인원만 참석해 진행되었으며, 녹화된 동영상은 추후 로컬트렌드 미디어 <비로컬>과 유튜브, 로컬크리에이터즈 페이스북 그룹 등에서 공개할 예정이다.

