WHO, 코로나19 혈장치료 "증거 수준 낮아"

미 백악관 기대와 달리 조심스러운 입장

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 세계보건기구(WHO)가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 대한 혈장 치료법에 신중한 입장을 보였다.

24일(현지시간) AP통시넹 따르면 숨야 스와미나탄 WHO 최고 과학자는 코로나19와 관련해 혈장 치료법의 효과를 관찰하는 임상 시험이 전 세계적으로 진행되고는 있지만, 현재까지 중간 결과를 발표한 연구는 많지 않은 데다 "증거 수준도 낮다"고 전했다.

그러면서 WHO는 코로나19에 대한 혈장 치료법을 여전히 실험적인 수준으로 간주하고 있으며 평가를 계속해야 한다고 강조했다.

브루스 에일워드 WHO 선임 고문도 혈장 치료는 미열과 오한부터 심각한 폐 질환같은 부작용을 동반할 수 있다며 주의를 당부했다.

앞서 미국 식품의약국(FDA)은 전날 코로나19 혈장 치료를 긴급 승인했고 도널드 트럼프 대통령은 치료효과와 안전이 확인됐다며 대단한 발표라고 자평했다.

