러시아판 사드 S-500 국가시험 시작

세계 최장 사거리 미사일 요격 시스템 추정

러 부총리 시험 시작 사실 공개

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 러시아가 개발 중인 최첨단 방공미사일 'S-500 프로메테이(프로메테우스)'에 대한 국가시험이 이미 시작됐다고 러시아 부총리가 24일(현지시간) 밝혔다. S-500의 실전 배치가 임박한 것으로 보인다.

타스 통신에 따르면 유리 보리소프 부총리는 "(S-500의) 국가시험이 시작된 것은 사실이다. 현재 S-500 시험 제품이 이미 만들어졌으며 양산을 위한 부품 구매도 이루어지고 있다"고 소개했다.

서방 언론은 S-500이 세계 최장 사거리를 지닌 방어 미사일체계로 분석하고 있다. 러시아 판 사드'(THAAD, 고고도 미사일 방어체계)로 불린다.

S-500 미사일은 기존 최신 방공미사일인 S-400을 개량한 것으로 지난 2011년부터 개발 중이다. 2021년까지 실전배치를 목표로 하고 있다.

기본적으로 사거리 3500km까지의 중ㆍ단거리 탄도미사일 요격을 주요 임무로 하고 있으나, 필요할 경우 비행 종말단계의 장거리 대륙간탄도미사일(ICBM)도 요격이 가능한 것은 물론 극초음속 순항미사일도 방어할 수 있는 것으로 추정되고 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr