양천구 코로나19 확진자 5명 추가 발생

감염 원인 기존 확진자와 접촉 등으로 밝혀져

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)에서 112·113·114·115·116번째 코로나19 확진자가 추가 발생했다.

양천112번 확진자 A씨(신월7동 거주)는 무증상 확진자로 지난 23일 서남병원 선별진료소에서 검사를 받고 23일 늦은 오후 양성 판정을 받았다. 동거인은 4명이다.

양천113번 확진자 B씨(목1동 거주)는 별도의 증상은 없었지만 양천105번 확진자와 접촉으로 자가 격리 중 지난 23일 양천구보건소 선별진료소에서 검사를 받고 24일 오전 양성 판정을 받았다. 동거인은 3명이다.

양천114번 확진자 C씨(목3동 거주)는 양천96번 확진자와 접촉으로 발열 등의 증상이 있어 지난 23일 양천구보건소 선별진료소에서 검사 받고 24일 오전 양성 판정을 받았다. 동거인은 3명이다.

양천115번 확진자 D씨(신정7동)는 양천108번 확진자와의 접촉으로 발열 등의 증상이 있어 지난 23일 양천구보건소 선별진료소에서 검사를 받고 24일 오전 양성 판정을 받았다. 동거인은 2명이다.

마지막으로, 양천116번 확진자 E씨(신정4동)는 마포확진자의 접촉으로 발열 등의 증상이 있어 지난 23일 양천구보건소 선별진료소에서 검사를 받고 24일 오전 양성 판정을 받았다. 동거인은 3명이다.

구는 112번 확진자를 제외한 4명은 기존 확진자의 접촉으로 감염된 것으로 파악하고 있으며, 112번 확진자의 감염경로는 현재 조사 중이다.

또 각 확진자의 동거인들에게 자가격리를 안내하고 검사 실시를 안내한 상태이다. 이들 5명의 확진자가 이송될 병상을 서울시에 요청하였으며, 이송이 완료되는 대로 확진자의 자택 및 주변 지역을 방역할 예정이다.

아울러 심층역학조사를 통해 공개 대상 동선이 밝혀지면 양천구 블로그를 통해 신속히 공개할 예정이라고 밝혔다.

이로써 양천구의 코로나19 누적 확진자 수는 116명이 됐다.

김수영 양천구청장은 “우리 양천구에서도 하루에 몇 차례씩 확진자가 속출하며 코로나 감염의 확산세가 꺾이지 않는 모습이다. 무증상에 따른 n차 감염이 계속되며 감염 경로가 불분명한 일명 깜깜이 환자도 증가하는 추세”라며 “구민 여러분의 안전을 위해 철저한 거리두기 실시와 개인 방역수칙 준수가 필요한 때이니, 필수적 외출을 제외한 모든 외출을 최대한 자제해 주시기를 간곡히 당부드린다”고 강조했다.

