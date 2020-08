애플 주가, 사상 첫 500달러 돌파

시가총액 2조달러 돌파 후 또 신기록 경신

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 애플의 주가가 사상 처음 주당 500달러를 돌파했다.

24일(현지시간) 오전 9시55분 현재 나스닥 시장에서 애플 주가는 전 거래일 대비 1.69% 상승한 505.90달러에 거래 중이다. 개장 직후에는 515달러까지 치솟기도 했다.

애플 주가는 불과 한달여 전 400달러대를 돌파한데 이어 연이어 500달러까지 치솟았다. 올해들어 주가 상승률은 70%에 이른다. 이날 주가 상승으로 애플의 시가총액도 2조1700억달러까지 불어났다.

애플은 오는 31일 주식분할을 앞두고 있는 만큼 당분간 상승탄력이 이어질 것이라는 전망이 나오고 있다.

모건스탠리의 케이티 휴버티 애널리스트는 "애플이 아이폰의 성공에 더 의존했던 과거와는 달리 광범위한 제품과 서비스에서 강점을 보이고 있다. 우리는 애플을 하드웨어 회사가 아닌 기술이나 소비자 플랫폼처럼 평가해야 한다고 점점 더 믿고 있다"고 설명했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr