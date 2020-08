저분자 콜라겐에 석류 더한 “쁘띠쁘띠 석류 콜라겐젤리” 출시

콜라겐은 피부, 혈관, 뼈, 치아, 근육 등 체내 모든 결합조직의 주된 단백질로써의 기능을 수행하는 성분으로, ‘접착제’를 뜻하는 ‘콜라(colla)’와 ‘생산’을 뜻하는 ‘겐(gen)’이 합쳐진 이름처럼 세포 사이사이의 공간을 채워주고 서로 연결해 준다.

콜라겐이 피부 탄력 및 수분 유지, 근육의 성장과 강도에 도움이 된다는 연구 결과에 먹는 콜라겐에 대한 소비자의 관심이 모이면서 관련 제품이 잇따라 출시되고 있다. 특히 돼지껍질, 족발 등 일반 식품 속 함유된 동물성 콜라겐보다 분자량이 작아 체내 흡수에 효과가 있는 저분자콜라겐의 인기가 높다.

전문가들은 콜라겐의 효능을 높이는 방법으로, 근육 세포의 수용체와 결합해 단백질 합성과 근육 세포의 성장을 돕는 비타민D와 기존에 생성된 콜라겐을 보호하고 유해산소로부터 파괴되는 것을 예방하는 비타민C를 함께 섭취할 것을 권장한다.

이에 쁘띠쁘띠는 ‘쁘띠쁘띠 석류 콜라겐젤리’를 출시해 소비자들의 관심을 사로잡고 있다. 석류는 비타민A부터 E까지 다양한 비타민을 풍부하게 함유하고 있으며 쁘띠쁘띠 석류콜라겐젤리의 경우 천연 에스트로겐인 엘라그산이 집중적으로 분포되어 있는 석류 씨앗과 껍질까지 통째로 농축한 100% 석류농축액을 포함하고 있다.

해당 제품은 설탕, 착색료, 보존료, 정제수를 일절 첨가하지 않아 진한 석류농축액이 제품 전체의 93.196%를 차지하며, 제품 1포당 석류 일일 섭취 권장량인 생과 1.2개의 분량이 담겨 있어 손쉽게 섭취가 가능하다. 쁘띠쁘띠 관계자는 “쁘띠쁘띠 석류콜라겐젤리는 식품안전처의 인증을 받은 과채가공식품으로 HACCP 인증마크를 획득하여 성분과 기능을 검증받아 소비자들이 믿고 먹을 수 있다”고 전하며 오랜 연구의 결실로 출시된 제품에 대한 자부심을 보였다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr