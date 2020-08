'국시 거부 의대생 추후 구제 말라'…靑 국민청원 15만명 동의

"특별 재접수 등 구제 받으면 집단 이기주의 보일 것"

[아시아경제 임주형 기자] 정부의 의대 정원 확대 정책 등에 의료계가 반발하면서 일부 의과대학 학생들이 국가고시 응시를 거부하고 나선 가운데, 이에 대한 구제 조치를 반대한다는 취지의 국민청원이 15만명 이상의 동의를 받았다.

지난 21일 청와대 국민청원 게시판에는 '국시 접수 취소한 의대생들에 대한 재접수 등 추후 구제를 반대합니다'라는 제목의 청원글이 올라왔다.

청원인은 "이번에 (의대생들이) 단체로 시험을 취소한 것은 결국 나라에서 어떠한 식으로든 구제해줄 것이라는 믿음이 있었기에 할 수 있었던 단체 행동"이라며 "실제로 국시를 취소했다는 의대생이 '혹시 몰라 국시 공부 중'이라는 말을 공공연히 하는 것으로 보아 구제될 것이라고 생각하는 듯 하다"라고 주장했다.

이어 "시험을 거부하는 것 자체가 투쟁의 수단이 될 수 있는 집단은 거의 없다"며 "옳고 그름을 떠나 투쟁의 수단으로 포기한 응시의 기회가 어떠한 형태로든 추가 제공될 것이라 기대할 수 있는 사람들은 더 없다"고 지적했다.

그러면서 "그 자체로 그들(의대생)은 특권을 누리고 있는 것"이라며 "추후 구제, 또는 특별 재접수라는 방법으로 의사면허를 받게 된다면 그들은 국가 방역의 절체절명의 순간에 국민의 생명을 볼모로 총파업을 기획하는 현 전공의들보다 더한 집단 이기주의적 행태를 보일 것"이라고 주장했다.

청원인은 "그들에게 구제 방법을 제시하지 말아달라"며 "대신 그들에게 스스로의 지나침을 경계할 기회를 만들어 달라. 국민의 한 사람으로서, 그들에게 차후 나 자신과 내 가족 건강을 맡길 수 밖에 없는 한 사람으로서 청원한다"고 강조했다.

해당 청원은 24일 오후 5시20분 기준 15만9000건 이상의 동의를 받았다. 국민청원 게시판에 올라온 청원에 동의한 사람이 20만명을 넘을 경우 청와대는 공식 답변을 내놓아야 한다.

한편 지난 18일 대한의과대학·의학전문대학원학생협회(의대협)은 내부 회의를 거쳐 오는 9월1일 예정된 의사 국가시험 실기시험 응시 거부 및 집단 휴학을 의결했다.

전국 40개 의과대학 국시 응시자 대표 40인이 이날 일제히 국시 응시 취소 접수장을 제출한 데 이어, 서울의대 등 일부 의대생들도 국시 응시 거부 대열에 참여하고 있는 상황이다.

