제8호 태풍 '바비' 태풍비상구역 진입…"관통보다 더 위협적"(종합)

25일 밤 제주·남부지역부터 영향권

모레 제주 최근접 후 서해상 이동



수·목요일 전국 강한 바람과 많은 비

27일 오전 7시 서울 최근접 예상

[아시아경제 이현주 기자] 제8호 태풍 '바비(BAVI)'가 우리나라 태풍비상구역 안으로 진입했다. 태풍은 서서히 북동진하면서 세를 불려 25일 밤 제주와 남부지역부터 영향을 미칠 전망이다.

기상청에 따르면 24일 오후 3시 현재 태풍 바비는 일본 오키나와 북서쪽 약 210㎞ 부근 해상에서 북동진하고 있다. 중심기압 975h㎩, 최대 풍속은 시속 115㎞(초속 32m)로 이동속도 시속 12㎞로 이동 중이다.

태풍은 25일 제주 남쪽 해상으로 북상해 모레 제주도 최근접한 뒤 서해상으로 이동해 27일 황해도로 상륙할 것으로 예상된다.

현재 태풍은 느린 상태로 이동 중이지만 태풍의 북서쪽 건조한 공기의 영향이 완화되면서 속도가 다소 빨라질 수 있다. 앞선 예상 경로와 달리 서울에 최근접하는 시각은 27일 오전 7시로 변경된다. 광주 지역도 26일 오후 11시 가장 근접할 것으로 보인다.

태풍이 우리나라를 직접 관통하진 않지만 태풍의 위험반원인 오른쪽에 우리나라가 위치하면서 전국적으로 매우 강한 바람과 비가 예상된다. 특히 제주 해역의 고수온 지역을 지나면 세를 불린 태풍의 강풍반경은 매우 커져 전국적으로 영향을 미칠 전망이다.

태풍의 영향으로 전국에 바람이 시속 35~70㎞(초속 10~20m)로 매우 강하게 불겠고 특히 제주도와 전라 해안을 중심으로 최대순간 풍속 144~216㎞/h(초속 40~60m)로 예상돼 각별한 주의가 필요하다. 우진규 기상청 예보분석관은 이날 브리핑에서 "초속 50m 이상 바람을 가장 상위의 속하는 개념으로 본다"면서 "사람이 걸어 다닐 수 없을 정도이고 시설물이 바람에 날려 붕괴되거나 부서질 수도 있다"고 설명했다.

태풍의 이동경로에 가깝고 지형의 영향으로 제주도와 지리산 부근은 최대 300㎜ 이상(제주산지 500㎜ 이상), 전라도 최대 150㎜의 매우 많은 비가 내리겠다. 그 밖의 전국에도 최대 100㎜에 달하는 비가 예상된다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr