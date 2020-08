경기도 아파트 청약접수자 2.5배 증가…인기 이어갈 신규 분양 단지는

경기도의 신규 분양 시장이 뜨겁다. 투자자 및 실수요자의 관심이 몰리면서 올들어 경기도 신규 아파트 청약에 접수한 사람이 크게 증가했다. 이에 곧 경기도에서 선보이는 새 아파트 역시 청약 인기를 이어갈지 관심을 모으고 있다.

부동산114에 따르면 올 1~7월 경기도에 분양한 아파트 총 청약접수건수는 66만1,979건으로 조사됐다. 지난해 같은 시기 26만2,483건과 비교하면 1년 만에 2.5배 증가한 셈이다. 경기도 아파트 신규 분양물량이 2019년 1~7월에는 2만3,309가구, 올 1~7월에는 2만3,455가구로 거의 유사함에도 불구, 청약을 신청한 사람수가 크게 늘어났다.

경기도의 청약접수건수 증가율은 전국적으로도 높은 수준이다. 전국의 청약접수건수가 지난해 1~7월 109만2,656건에서 올 1~7월 191만1,258건으로 1.7배 증가하고 서울이 같은 시기 11만1,946건에서 25만1,774건으로 2.2배 증가한 것보다 높다.

이처럼 경기도 아파트에 청약자가 몰리는 이유 중 하나는 점점 더 높아지는 서울 아파트값이 부담스러운 수요자들이 눈을 돌리기 때문인 것으로 업계는 보고 있다. 실제 서울의 아파트 평균 시세는 올 2월부터 3.3㎡당 3,000만원을 넘어섰다. (부동산114 기준) 경기도 아파트 시세가 올 7월 기준 3.3㎡당 1,307만원인 것과 비교하면 서울의 절반에도 못 미치는 수준이다.

또한 서울에 비해 부동산 규제가 덜하다 보니 투자수요자들의 발길도 끊이지 않는 것으로 분석된다. 정부의 잇따른 규제 강화로 인해 서울의 대출 및 1순위 청약이 어려워지면서 서울과 인접한 경기 지역으로 눈길을 돌리고 있는 상황이다. 여기에 7.10 부동산대책으로 전세난까지 겹치면서 기존 서울 세입자들까지 경기도 새 아파트에 관심을 갖게 되면서 청약이 몰리는 추세다.

업계 관계자는 “서울 부동산시장에 규제가 지속되고 가격까지 꾸준히 오르면서 올들어 부쩍 경기도 신규 분양 아파트에 대한 관심이 가시적으로 커지고 있다”며 “실수요자와 투자자 모두 관심이 집중되는 가운데, 이달에도 경기 지역에 신규 분양이 예정돼 청약 인기가 이어질 것으로 기대된다”고 말했다.

이러한 상황에서 경기도 광주시에 새 아파트가 분양을 앞둬 수요자들의 관심을 끌고 있다.

현대건설은 8월, 경기도 광주시 삼동1지구 B2블록 ‘힐스테이트 삼동역’을 분양한다. 지하 5층~지상 20층, 7개동 전용면적 63~84m2로 총 565세대로 구성된다. 이 단지는 경기 광주시 삼동역을 도보로 이용 가능한 역세권으로 분당 이매역, 판교역뿐만 아니라 신분당선 환승을 통해 강남역까지 6정거장이면 갈 수 있다. 또한 위례중앙역에서 삼동역을 잇는 위례신사선 연장선이 개통될 예정으로 위례신도시와 성남시 등으로 이동이 더욱 빨라진다. 또한, 서울~세종고속도로(제2경부고속도로)도 2024년 개통을 앞두고 있다.

또한 ‘힐스테이트 삼동역’은 해발 333m 고불산이 인접해 쾌적한 주거환경 또한 갖춘 숲세권 단지이다. 또한, 일부 세대에서 고불산 조망도 가능하며 남동향ㆍ정남향 등 남측향위주 단지 배치로 채광 및 통풍이 용이하다.

분양 관계자는 “’힐스테이트 삼동역’은 서울 강남권과 인접한 경기도 지역에 선보이는 단지로, 광주시 거주민뿐 아니라 서울 등 타 지역 수요자들의 관심도 높다”며 “인근 지역들과 비교했을 때 합리적인 가격대가 예상되는데다 개발호재들로 인해 향후 가치상승이 기대되면서 투자 및 실수요 모두 관심을 끌 것으로 보인다”고 말했다.

