[AI 분석 리포트] 금주의 투자유망주_자화전자, 케이엠더블유 외

AI투자비서 라씨로는 매일 아침 7시 50분 인공지능(AI)이 엄선한 종목에 대한 정보를 무료로 제공한다.

본 종목은 증권사들이 추천한 중대형주들 중 AI가 실적, 공시, 수급 등을 추가로 분석하여 선별한 종목으로, 투자유망주 선택에 도움이 된다.

뉴스핌 라씨로가 엄선한 우량종목은 자화전차, 케이엠더블유, 앤씨소프트 등으로 나타났다. 전자부품 제조업체 자화전차는 전기자동차용 부품인 PTC히터 사업확대로 2021년 밸류에이션 상향도 가능하다고 판단되는 점 등이, 이동통신 기지국 핵심장비 제조업체 케이엠더블유는 국내 글로벌 SI들과 함께프로젝트한 시스템 매출이 3Q말부터 본격적으로 진행될 것으로 전망되는 점 등이 투자포인트로 분석되고 있다.

[투자자 관심 종목]

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.