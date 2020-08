국민의당 “이재명, 도정은 뒷전…마치 대통령 후보 된 듯”

“재난지원금 ‘언론플레이’…본분 한참 벗어난 일”

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의당은 24일 이재명 경기지사를 향해 “이 지사의 최근 행보가 우려스럽다”며 “도정은 뒷전이고 마치 집권 여당의 차기 대통령 후보가 된 듯한 그의 말과 행동은 지극히 말초적이고 즉흥적”이라고 비판했다.

홍경희 국민의당 수석부대변인은 이날 논평을 통해 “임기의 절반 이상을 허송세월하며 도정에 충실하지 못했다면 이제라도 경기도민들에게 송구하고 빚진 마음으로 최선을 다해 도정에만 전념하는 것이 도리”라며 이같이 말했다.

홍 수석부대변인은 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태가 2차 대유행으로 진입해 가는 엄중한 상황에서 방역을 최우선 과제로 삼아야 할 도지사가 국가재난지원금의 지급 방식을 두고 연일 정치적 발언과 언론 플레이를 일삼는 것은 본분을 한참 벗어난 일”이라며 “더불어민주당마저 재난지원금 논의를 멈추고 방역에 집중하자라는 메시지를 내고 있는 마당에 혼자 다른 목소리를 내며 강경 발언을 이어가는 것은 정치적 저의를 의심케 함을 명심하기 바란다”고 지적했다.

홍 수석부대변인은 “또한 세출 조정으로 편성된 1차 재난지원금과는 달리 국채 발행을 통해 재원을 조달해야 하는 2차 재난지원금은 코로나 사태의 장기화와 국가 재정상태를 고려하여 신중하게 결정되어야 할 사안”이라며 “이 지사 주장처럼 보편적 복지 운운하며 무턱대고 전 국민을 대상으로 지급하는 것은 납세자인 국민들도 동의하지 않는 근시안적인 시각”이라고 밝혔다.

홍 수석부대변인은 “이 지사는 대선후보 여론조사에 취해 본연의 임무를 망각하지 말고 해야 할 일에 집중해 주기 바란다”며 “얄팍한 논리로 국민들을 현혹 시키는 인기영합적 발언은 멈추길 당부한다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr