【전문가포착】 언택트 관련주, 지금 사지 않으면 후회

코로나 사태가 장기화 되면서 '언택트 산업'에 대한 관심이 증폭되고 있다.

'언택트'는 접촉하다라는 뜻을 가진 '콘택트'에 부정의 의미를 담은 언(Un~)을 합성한 말로 접촉 없이 물건을 구매하고 문화활동을 향유하는 새로운 소비활동을 뜻하는 말이다.

전문가들은 가까운 미래에 '언택트 산업'이 빠르게 성장할 것으로 예측했으나, 코로나 사태를 맞이하면서 인적 교류가 뜸해지고 비접촉 거래가 늘어나면서 생각보다 빠른시간안에 언택트 산업이 성장하고 있다는 것에 주목하고 있다.

에스엠의 경우 네이버와 합작을 통해 20,300원에 불과했던 주가가 현재는 39,000원까지 오르면서 90%에 가까운 수익률을 기록했고, 온라인교육 관련주인 아이스크림에듀는 보름 사이에 50% 이상 올랐다.

앞으로 소비트렌드 자체가 대면 접촉보다는 비대면 접촉 중심으로 흘러가게 됨에 따라 이들 종목에 대한 매수를 서두르는 것이 좋다는게 전문가들의 의견이다.

데이드투자그룹의 채동완 전문가는 "언택트 산업은 이제 첫발을 내딛고 있다. 코로나 사태에 따른 비접촉 문화 확산에 따라 언택트 산업의 규모는 기하급수적으로 커지고 관련기업들의 가치도 상상하지 못할 수준으로 올라갈 것이다. 지금이라도 언택트 관련주를 매수해야만 앞으로 높은 수익을 거둘 수 있다."라고 조언했다.

데이드투자그룹에서는 지금 사지 않으면 반드시 후회하게 될 '언택트 관련주' 정보를 아래 링크를 통해 제공하고 있다.

