"보건소, 음성인데 양성이라고 해" 코로나 19 가짜뉴스 무분별 확산

유튜브·온라인 커뮤니티서 코로나19 관련 거짓정보 유포

출처 불분명 통계 앞세워 가짜뉴스 생산

경찰, 코로나19 가짜뉴스 생산 및 유포 철저히 수사해 엄벌할 방침

[아시아경제 한승곤 기자, 김연주 인턴기자] 최근 사랑제일교회 관련 서울·수도권발 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세가 이어지는 가운데 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 '코로나19 가짜뉴스'가 무분별하게 퍼지고 있는 것으로 나타났다.

코로나19 가짜뉴스는 정부의 방역업무를 직접 방해하는 형태로 변화해 심각성이 커지고 있다. 정부는 가짜뉴스에 대한 강경 대응을 예고했다.

유튜버 채널을 비롯해 온라인 커뮤니티 상에서 확산하고 있는 가짜뉴스는 '정부가 확진자 수를 조작한다', 보건소에서 음성인데 양성으로 판정한다' 등의 내용이 담긴 것으로 파악됐다.

한 유튜버는 "○○보건소에서 검사를 받았더니 양성이 나왔는데 병원에 가서 다시 검사를 받으니 음성이 나왔다"며 보건소가 가짜 확진자를 만든다는 음모론 제기했다.

또 다른 유튜버는 "경찰 버스에 집회 참가자가 압사했다"라고 주장했지만, 가짜뉴스였던 것으로 알려졌다.

이들은 의료계 종사자의 SNS 글, 정치인의 발언을 내걸고 코로나19와 관련한 정보가 거짓이라며 음모론을 제기하는 방식으로 가짜뉴스를 유포하는 것으로 파악됐다. 특히 출처가 불분명한 통계자료를 이용해 주장을 사실인 양 유포한 것으로 나타났다.

이를 본 일부 누리꾼들은 댓글 창에 "정부가 조작하고 있다는 사실을 알려야 한다", "즉시 공유하겠다", "코로나19 확진자 수가 조작됐다는 말이 사실이었구나" 등 해당 콘텐츠를 공유하겠다는 의지를 보였다.

최근 확진 판정을 받은 환자의 가족도 가짜뉴스를 언급했다.

지난 15일 열린 광화문 집회 이후 확진 판정을 받은 70대 여성의 아들 A 씨는 지난 21일 CBS '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "교회 교인들이나 교회를 드나드는 사람들 대다수가 공유해서 보는 영상이 있다"며 "코로나19가 언론 조작이고 8·15 집회를 막으려고 일부러 사랑제일교회 확진자들로 유도한 것(이라는 내용이 담겼다)"이라고 밝혔다.

A 씨는 "거의 세뇌당하듯 돼 있어서 양성 판정이라고 이송된다고 하면 '우리를 탄압한다'는 생각을 가지니까 도망 다녔을 것"이라며 "어머니도 검진받으러 갈 때 안 간다고 했었다"고 설명했다.

그러면서 "연세가 많은 분들 사이에선 전광훈 목사가 신격화된 존재로 통한다"며 "(전 목사는) 단순히 하나님의 말씀을 전하는 목사를 떠나 신격화된 존재"라고 말했다.

이어 "상식적으로 코로나 사태가 터지면 빨리 가서 검사를 받아보라고 하는 게 맞는데 '우리는 기도로 하니까 괜찮다. 하나님이 지켜주니까 괜찮다'고 말하는 건 아니다"라며 "그런 교회는 가면 안 된다"고 덧붙였다.

지난 17일 코로나19 확진 판정을 받은 전광훈 사랑제일교회 담임목사도 이날(21일) 유튜브 채널 '너알아TV'를 통해 "교회 감염은 불순분자들의 바이러스 테러"라고 주장했다.

코로나19를 둘러싼 가짜뉴스가 빠르게 확산하자 경찰은 허위사실을 생산·유포하는 행위에 엄정 대응하겠다고 밝혔다.

복수 매체에 따르면 경찰은 23일 최근 코로나19 관련 허위사실 생산·유포 행위를 철저히 수사하겠다고 밝혔다.

경찰은 코로나19 허위사실 유포(96건·147명), 개인정보 유출(31건·55명)과 관련해 20일까지 127건에 연루된 202명을 검거한 것으로 알려졌다. 102건은 내·수사 중인 것으로 전해졌다. 국민 건강에 심각한 위험을 초래하는 허위사실 유포 행위에 대해서는 감염병예방법 위반 여부까지 검토해 엄벌하기로 했다.

앞서 한상혁 방송통신위원장도 21일 정부 서울청사에서 '코로나19 엄정대응' 대국민 담화문을 통해 코로나19 가짜뉴스를 생산하는 행위뿐만 아니라 유포·확산시키는 행위도 엄정하게 책임을 묻겠다고 강경 대응을 예고한 바 있다.

한 위원장은 "방역이 성공적으로 수행되기 위해서는 국가 방역정책에 대한 국민의 신뢰가 필수적"이라며 "허위조작정보로 인해 정확한 방역 정보가 국민에게 전달되지 못하면 혼란과 불안이 가중되고, 방역에 빈틈이 생긴다"고 말했다.

그러면서 "가짜뉴스를 유포하는 행위는 국가 방역정책에 대한 국민의 신뢰를 무너뜨리고 국민의 생명과 안전을 위협하는 중대한 사회적 범죄"라며 "코로나 관련 가짜뉴스의 추적 관리체계를 강화하고, 신속하게 차단해 뿌리를 뽑겠다"고 강조했다.

