'1호가' 엄용수 "주례 볼 때 '나처럼 살지말라'고 조언해"…이유는?

[아시아경제 김정호 기자] 개그맨 엄용수가 자신의 여자친구를 언급했다.

23일 오후 방송된 JTBC 예능프로그램 '1호가 될 순 없어'(이하 '1호가')에서는 엄용수가 게스트로 출연했다.

이날 박준형은 아내 김지혜에게 "아까 차에서 소리질러서 미안"이라고 사과했다. 김지혜는 "그러니까 사과를 하려면 제대로 해라. 어제 말고 어저께도 그랬지 않냐"라며 더 많은 사과를 요구했다.

이에 박준형은 "그만해라. 그러니까 지금 사과를 하지 않냐. 어저께는 언제 그랬냐. 그만해라"고 당황해했다.

이를 보고 있던 박미선은 엄용수에게 싸우지 않으려면 어떻게 해야 하냐고 질문했고 엄용수는 "헤어진 사람이 말하면 신빙성이 없겠지만"이라고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 그는 "헤어지려고 마음을 안 먹고 같이 살려고 마음을 먹었다면 옳고 그름을 따질 필요가 없다. 이런 계산을 할 필요 없이 그냥 덮어두고 다음에 다시 얼굴을 마주 봤을 때 잊어버려야 한다"라고 말했다.

이를 들은 팽현숙은 "그렇게 잘 아시는 선배님이 왜 이혼을 두 번이나 했냐"고 말해 주변을 폭소케했다.

이에 엄용수는 결혼식 주례를 볼 때 "나처럼 살지 마라"고 조언한다고 밝혀 또 한 번 폭소를 안겼다. 아울러 엄용수는 여자친구에 대한 질문에 "나이 차이는 많이 나지는 않는다. 나보다 10살 연하의 친구다"라고 밝혔다.

이어 여자친구가 자신의 오래된 팬이라며 "초창기 코미디 때부터 지켜보고 있었고 심지어 내 코미디를 외우고 있더라. 작년 6월에 만나게 됐다. 코미디를 좋아하는데 만나고 싶다고 전화가 왔다"며 러브스토리를 공개했다.

한편, 최양락은 전날의 숙취로 괴로워하며 늦은 하루를 시작했다. 최양락은 "어제 한잔했다. 사실 서너잔 했다. 요즘 숙취가 길게 간다"며 일주일에 술을 몇 번이나 마시냐는 질문에 "저 여자(팽현숙)은 매일 먹는다는데 그건 거짓말. 한 5, 6일 먹는다"고 답했다.

최양락은 갈증을 해결하고 다시 누웠다. 스튜디오에서 이를 본 엄용수는 "스스로 일어나 다 할 정도면 아직 정상"이라고 말했다.

그러나 이를 본 팽현숙은 4시까지 자고 있는 최양락에 "아직도 자고 있는 거냐"며 분노했다.

이후 팽현숙은 냉장고를 기습, 안에 쌓인 맥주, 소주를 전부 꺼냈다. 이후 팽현숙은 "지겨워 죽겠다. 다 갖다 버릴 것"이라며 술을 전부 싱크대에 쏟아 부었다.

이를 본 최양락은 다급히 술들을 구출해 집 곳곳에 숨겼지만 비싼 양주를 챙기다가 팽현숙에 발각됐다. 팽현숙은 인삼주까지 자비없이 하수구에 버려 놀라움을 자아냈다.

이후 팽현숙은 "술을 끊지 않으면 용돈을 끊겠다. 각서를 쓰라"고 단호한 모습을 보였다. 이에 최양락은 "숙취가 오래가서 나도 힘들다"며 "일주일에 2번, 소주 한 병만 마시겠다"고 합의했다. 더불어 팽현숙은 "오늘은 약속이 있으니 봐달라"는 최양락의 말에 "집으로 불러라. 앞으로 나 보는 데서 마시라"고 단호하게 말했다.

스튜디오에서 이를 본 박미선은 "남일 같지 않은 게 저도 얼마전 집정리하다가 술을 두수레를 버렸다"며 공감했다.

그러면서 박미선은 "나도 남편 술먹는 거 너무 싫다. 술만 마시면 그렇게 사랑 고백을 한다"라고 말해 눈길을 끌었다. 박미선은 "맨정신에 듣고 싶다"고도 덧붙여 주변에 웃음을 안겼다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr