동작구 ‘반려견 손뜨개용품 제작’ 수강생 모집

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 26일까지 지역 소재 (예비)창업자를 대상으로 1인 창업아카데미 ‘반려견 손뜨개용품 제작’ 과정 수강생을 모집한다.

이번 프로그램은 최근 크게 증가한 반려동물 시장규모를 고려, 다양한 종류의 반려견 손뜨개용품 제작 강의 운영으로 성공창업을 지원하기 위해 마련됐다.

교육대상은 소자본 수공예품 제작·판매에 관심이 있는 주민 14명이며, 선착순으로 접수 마감한다.

신청을 원하는 주민은 경제진흥과(노량진로 74 유한양행빌딩 9층)로 방문, 또는 이메일(blueyim2@dongjak.go.kr)로 접수하면 된다.

‘반려견 손뜨개용품 제작’ 과정은 지난 16일 정부의 사회적 거리두기 2단계 격상 조치에 따라 추이를 지켜본 후 9월 중 동작구 중소기업창업지원센터(상도로 35)에서 주3회로 운영할 계획이다.

수강료는 무료다.

교육과정은 ▲반려견용품 사업 전망 소개 ▲코바늘 실 잡는법 ▲뼈다귀 장난감 제작 ▲미니 펫 머플러·스카프 빔 제작 ▲크롭 티셔츠·머리핀 제작 등 총 12회차로 구성된다.

구는 코로나19 감염을 차단하기 위해 교육 시 마스크 착용 필수, 발열체크, 손소독제 사용, 방문자 출입기록 관리 등 방역수칙을 철저히 준수, 책상·테이블 간격은 2m 이상 배치, 손이 자주 닿는 문 손잡이와 같은 곳은 매일 1회 이상 소독을 시행할 예정이다.

교육수료 후에는 수료생들이 창업활동을 할 수 있도록 창업보육 전담 매니저의 1:1상담 정보 제공으로 세심한 사후관리도 계속할 계획이다.

궁금한 사항은 경제진흥과로 문의하면 안내받을 수 있다.

지난해에는 검색광고 활용기법, 홈페이지 제작, 블로그 활용법 등 ‘창업자의 실전 SNS마케팅’ 과정 등을 운영해 40여명의 수강생을 배출, 교육만족도 조사 결과 교육생들의 만족도가 매우 높게 나타났다.

김정원 경제진흥과장은 “동작구 특화 창업교육인 ‘1인 창업아카데미‘는 소자본 창업을 위한 좋은 길잡이”라며 “관심 있는 예비 창업자들의 많은 참여 바란다”고 말했다.

구는 2019년 ‘청년창업지원센터’(상도로47아길 44-1)를 개관하고 창업보육 전담인력이 상주, 창업주기별 맞춤형 보육 프로그램 운영, 체계적인 경영관리, 전문컨설팅 등을 통한 창업지원체계 구축 및 청년들의 창업활동을 지원을 위해 힘쓰고 있다.

