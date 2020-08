코로나19 재확산 탓…천연기념물센터 등 휴관

전국의 문화재청 소관 실내관람시설이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재확산으로 오늘(23일)부터 문을 닫는다. 문화재청은 “수도권으로 한정됐던 사회적 거리 두기 2단계 조치가 전국에 확대 적용됨에 따라 내린 조치”라며 “코로나19 확산 추이를 예의주시하며 재개 일정을 공지할 예정”이라고 밝혔다. 오늘부터 휴관하는 실내관람시설은 천연기념물센터(대전), 국립경주문화재연구소(전시실), 국립부여문화재연구소(전시실), 국립중원문화재연구소(전시실), 쪽샘유적발굴관(경주) 등이다. 문화재청 측은 “앞서 국립고궁박물관, 궁궐·왕릉 전시시설, 국립무형유산원 등에 내려진 휴관 조치 또한 계속된다”고 전했다.

