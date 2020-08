이재명 "교회,고비마다 국민 등불됐다" 적극적인 협조 당부

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 코로나19 재확산을 막기 위해 교회의 적극적인 동참을 촉구했다.

이 지사는 23일 페이스북에 올린 '고비마다 한국 교회는 국민들의 등불이 되어주었습니다'라는 글을 통해 "종교시설 집합제한 명령과 수도권 교회 교회 방역강화 조치가 시행되고 있다"며 "비대면 예배만 허용되고, 기타 대면 모임이나 행사는 열 수 없다"고 설명했다.

그는 그러면서 "저 역시 교인들과 함께 하지 못하는 현실이 안타깝다"며 "지금의 국면을 이해해주시고, 당국의 지침에 협조해 줄 것을 교회에 부탁한다"고 덧붙였다

이 지사는 특히 "그동안 한국교회는 어려울 때 국민의 등불이 됐고, 국민과 함께 위기를 이겨내 왔다"며 "모두가 같은 마음으로 할 수 있는 최선의 방역수칙을 지켜나가다 보면 머지않아 극복될 것"이라고 확신했다.

이 지사는 코로나19 확산에 대비한 경기도 대책도 소개했다.

그는 "8ㆍ15를 기점으로 코로나19 확산세가 엄중한 상황에 이르렀다"며 "경기도는 민간병원 병상 협조와 의료진 자발적인 동참을 촉구하며 최악의 시나리오에 대비하고 있다"고 전했다.

또 "정부는 사회ㆍ경제적 타격이 예상됨에 따라 사회적 거리두기 3단계를 검토하고 있다"며 "우리 모두가 숨 죽이며 공동체의 생명과 안전을 위한 바이러스와의 전면전을 준비하고 있다"고 밝혔다.

이 지사는 최근 사랑제일교회의 일탈에 대해서도 언급했다.

그는 "사랑제일교회 등 일부 교회의 일탈과 비협조는 국민들을 불안과 절망에 빠뜨리고 있다"며 "국가와 지자체의 집회 참가자 명단 확보와 검사 이행 명령은 더 이상의 확산을 막기 위한 불가피한 조치"라고 설명했다.

아울러 "확진자는 즉시 격리해 정확한 진단과 치료를 받아야하고, 가족과 주변으로 이어지는 감염 확산을 멈추어야 한다"며 "아직도 집회를 참가하고 검사를 거부하는 사람이 주변에 있다면, 신속히 검사받을 수 있도록 설득해 달라"고 당부했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr