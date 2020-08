'놀면 뭐하니' 환불원정대 제시-화사-엄정화 "리더는 이효리"

[아시아경제 강혜수 기자] 22일 오후 MBC '놀면 뭐하니'에서는 이효리, 엄정화, 제시, 화사로 구성된 '환불원정대'의 첫 만남이 그려졌다.

이날 환불원정대 첫 만남에는 이효리와 엄정화가 먼저 등장했다. 두 사람은 서로 반가워하며 화사와 제시를 궁금해했다. 곧이어 화사도 약속 장소에 도착했다.

이효리는 "후배들이 너무 어려워하면 원로가수 냄새가 나서 싫다"며 "친해지고 같이 어울리고 싶은데 너무 깍듯이 대하면 다가가기 힘들다"고 말했다. 이에 엄정화도 동의했지만, 화사는 "그분들한테도 적응할 시간이 필요하다"고 설명했다.

마지막으로 제시가 모습을 드러냈다. 이효리가 "요즘 '눈누난나'는 잘되냐"고 물었다. 그러자 제시는 "왜 이렇게 홍보를 안해주냐"고 따졌고, 이에 이효리는 "얼마나 더해야되냐. 내 노래인 줄 아는 사람도 있다"고 반박했다. 이효리는 제시의 '눈누난나' 뮤비에도 출연한 만큼 인연이 깊다.

이어 네 사람은 리더에 대한 이야기도 나웠다. 이효리는 "핑클때 리더였지만 한 일이 없다"며 별로하고 싶지 않다는 뜻을 비쳤다. 하지만 나머지 세사람은 모두 이효리를 지목했다. 제시와 화사는 엄정화가 나이가 많아서 "힘들까봐 리더보다는 뒤에서 실세를 하는 게 낫겠다"고도 했다.

세 사람이 이효리를 리더로 몰아가자 이효리는 적잖이 당황한 모습이었다.

이때 이효리의 모습을 모니터링하고 있던 유재석은 "지금 좀 경직되어있다. 원래 잇몸이 다 보이게 웃어야하는데 그렇지 않다. 뭔가 책임감을 강하게 느끼고 있다. 반면 화사는 묵묵히 자기길을 가는 친구다"고 분석했다.

MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니'는 매주 토요일 오후 6시 30분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr