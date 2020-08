속보[아시아경제 허미담 기자] 서울 노원구에 있는 수락중학교 학생이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다. 방역당국은 이 학교 학생과 교직원 200여명에 대해 진단검사를 하고 있다.

22일 노원구에 따르면 수락중 2학년 학생 1명이 이날 코로나19로 확진됐다. 이 학생은 사랑제일교회 교인인 가족을 통해 감염된 것으로 방역당국은 파악했다.

확진자는 지난 18일 개학과 함께 등교했다. 노원구는 이 학교 2학년 학생 134명과 교직원 등 200여명에 대해 이날 진단검사를 하고 결과가 나올 때까지 자가격리하도록 조치했다.

앞서 이달 19일 서울 도봉구 소재 세그루패션디자인고등학교 3학년 학생도 확진 판정을 받았다. 방역당국이 학생과 교직원 등 접촉자 53명을 대상으로 진단검사를 한 결과 모두 음성으로 판정됐다.

