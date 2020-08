전남 진도, 3번째 코로나19 확진자 발생

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 진도에서 3번째 코로나19 확진자가 발생했다.

지난 17일 여의도 순복음 교회 교인과 같은 비행기를 탔다가 코로나19 최종 확진 판정을 받은 진도 군민 A(60 남)씨에 이어 진도에서 발생한 3번째 지역 확진자다.

21일 진도군에 따르면, 진도읍에 거주하고 있는 70대 여성 B씨가 코로나19 양성 판정을 받았다.

B씨는 지난 18일 진행된 1차 검사에서 음성 판정을 받았지만 이날 검사에서 양성 판정을 받았다.

B씨는 전남 44번 확진자의 가족으로 자가격리 중이었던 것으로 확인됐다. 앞서 전남 44번 확진자는 전남 43번 확진자의 접촉자로 분류돼 검체검사를 받았고, 코로나19 양성 판정을 받았다. 전남 44번 확진자의 손자인 8세 아동과 10세 아동이 전남 56번과 57번 확진자가 됐다.

보건당국은 이들이 최근 가족 식사 등을 통해 감염된 것으로 추정하고 있다.

