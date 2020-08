文 "공권력 살아있음 보여라" 당부 8시간 만에…경찰, 사랑제일교회 압수수색

압수수색 영장 발부 받아 오후 8시40분께 진입

정확한 교인 및 방문자 명단·연락처 확보

문 대통령 "방역조치 방해, 단호하게 법적 대응"

[아시아경제 임주형 기자] 경찰이 21일 서울 성북구 사랑제일교회에 대한 압수수색을 실시했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 차단을 위해 정확한 교인 명단이 필요하다는 이유에서다. 이날 압수수색은 문재인 대통령이 방역 활동 방해 행위에 대해 "공권력이 살아있음을 보여줘야 한다"며 엄격한 법 집행을 당부한 뒤 8시간여 만에 진행됐다.

서울경찰청 지능범죄수사대는 이날 감염병예방법 위반 혐의를 받는 사랑제일교회에 대한 압수수색 영장을 발부받아 오후 8시40분께 교회에 진입했다.

이날 압수수색에 동원된 경찰 70여명은 방역복 마스크 등을 착용한 사태로 교회에 진입, 교회 측 변호인들의 입회 하에 PC 저장물 등을 수색해 교인 및 방문자 명단과 연락처를 확보했다.

앞서 방역당국과 서울시, 경찰 등은 전날(20일) 오후 5시께 사랑제일교회에 대한 역학조사를 실시하려 했다. 정확한 교인 명단과 지난 '8·15 광복절 문재인 정부 규탄 집회'에 참석한 인원 명단을 확보하기 위해서였다.

그러나 교회에 모인 교인들의 극렬한 반발로 인해 다음날 오전까지 밤샘대치가 이어졌고, 결국 방역당국은 명단 확보에 실패했다. 이후 서울시는 감염병예방법 위반 혐의로 서울경찰청에 사랑제일교회를 고발했다.

이날 오후 이뤄진 압수수색에 앞서 문 대통령은 중구 서울시청에서 열린 '코로나19 서울시 방역 강화 긴급점검' 회의에서 정부나 지방자치단체의 방역 활동 방해 행위에 대한 강경한 대응을 지시했다.

이날 문 대통령은 이례적으로 약 10초 동안 침묵한 뒤 "서울의 방역이 무너지면 전국 방역이 한꺼번에 무너진다"며 "역학조사나 방역조치를 방해하는 일들이 있다면 감염병관리법뿐 아니라 공무집행 방해라든지, 다른 형사 범죄도 적용해서 단호하게 법적 대응을 하라"라고 강조했다.

그러면서 "'공권력이 살아있다'라는 것을 국민들에게 꼭 보여주기 바란다"라고 당부했다.

추미애 법무부 장관도 이날 "당국의 방역 활동을 방해하고 국가의 방역 체계를 무력화시키는 행위가 빈번하게 일어나고 있다"며 "법무부는 감염병예방법 등 관련 법령에 따른 방역 활동을 저해하는 일체의 행위에 대해 법이 허용하는 모든 수단을 총동원하여 엄정하게 조처하겠다"고 밝혔다.

이어 "악의적인 방역 활동 저해 행위에 대해서는 구속영장 청구를 원칙으로 수사하고, 기소 뒤에는 법정 최고형을 구형할 것"이라고 했다.

한편 질병관리본부 중앙방역대책본부에 따르면 사랑제일교회 관련 코로나19 누적 확진자 수는 이날 0시 기준 총 732명을 기록했다.

이날 국내 신규 확진자 수는 324명을 기록해, 신천지예수교 증거장막성전을 중심으로 집단감염이 발발했던 지난 3월 이후 5개월여 만에 처음으로 300명을 넘어섰다.

