공인중개사 단기합격 경록, 4년 연속 최단기합격 기록 갱신…모두 초보자

공인중개사 단기합격 전문 경록이 최근 4년 연속 공인중개사 시험 최단기합격 기록을 갱신했다.

한국 부동산교육의 원조(모태) 경록은 공인중개사 27회 시험에서 90일 합격자, 28회 시험에서 70일 합격자, 29회 시험에서 500시간 합격자, 30회 시험에서 60일 합격자와 40일 합격자를 배출했다. 이들은 모두 동차합격을 이뤘으며, 초보 수험자이자 부동산 분야 비전공자다.

경록 관계자는 “경록 공인중개사 인강, 교재는 시험에 나올 수 있는 핵심 내용만 담아 학습의 양은 최소화하고 질은 극대화한 정통 부동산 교육콘텐츠로, 역대 최대 100여 명의 출제위원 출신 대학교수진이 제작해 정답률이 높다”며 “주부나 직장인, 은퇴자 등 누구나 반복적으로 보기만해도 단기에 합격할 수 있도록 개발돼 지금처럼 시험이 얼마 남지 않은 기간에도 진가를 발휘한다”고 설명했다.

한편 경록은 공인중개사 단기합격 프로그램을 할인가에 제공해 수험생들을 응원하고 있다.

