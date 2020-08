방역 논란 코너 몰린 트럼프의 막말…"한국도 뉴질랜드도 끝났다"

한국과 뉴질랜드 발병 언급하며 미국 성과 자화자찬

"힐러리 집권했으면 전쟁" 언급하며 대북 외교 치적으로 자랑

[아시아경제 나주석 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국과 뉴질랜드에서의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 발병을 언급하며 "두 나라가 방역에 성공하던 시절이 끝났다"고 말했다.

트럼프 대통령은 20일(현지시간) 펜실베이니아주 올드포지에서 한 연설을 통해 미국의 방역정책이 잘 이뤄졌다는 주장을 펼쳤다. 그는 한국과 뉴질랜드 등의 사례를 언급하며 "우리(미국은) 훌륭한 일을 해냈다"고 언급했다.

트럼프 대통령은 "그들은 뉴질랜드에 관해 얘기하지만 뉴질랜드, 끝났다. 어제 커다란 발병이 있었다"고 언급했다. 이어 한국에 대해서도 "한국, 끝났다. 어제 큰 발병이 있었다"고 말했다.

그동안 미국 사회에서는 한국과 뉴질랜드 사례를 미국과 비교하면서 트럼프 행정부의 방역 실패 책임론이 부각됐다. 트럼프 대통령은 한국과 뉴질랜드 역시 코로나19가 재확산되고 있는 점을 언급하며 무리한 주장을 편 것이다.

국제통계사이트 월드 오미터에 따르면 미국은 이날 4만5341명 신규 확진자가 발생해 누적 확진자는 574만6272명에 이르렀다. 트럼프 대통령은 그동안 미국의 검사 건수, 사망자 등 방역 상황 관련 통계를 두고서 한국과 비교되는 것에 대해 신경질적인 반응을 보였다. 하지만 한국은 288명, 뉴질랜드는 5명의 확진자가 발생했다. 인구 등의 요인을 고려하더라도 세계 최대 확진자가 발생한 미국과 한국의 사례는 비교할 수 없는 수준이다.

트럼프 대통령은 이 자리에서 대북 문제 역시도 자신의 치적으로 주장했다. 그는 "힐러리 클린턴이 대통령이었다면 (북한과) 전쟁이 있었을 것이고, 버락 오바마 대통령이 더 오래 머물 수 있었다면 전쟁이 있었을 것"이라고 주장했다.

그는 당선인 시절 오바마 대통령이 백악관에서 만났을 때 북한 문제를 거론하며 전쟁을 걱정했던 일화를 꺼내기도 했다. 트럼프 대통령은 "오바마 대통령은 북한이 우리가 가진 가장 큰 문제라고 말했다"며 "우리는 큰 문제를 가졌을 것이고, 지옥 같은 전쟁을 했을지도 모른다. 여러분은 아마 바로 지금 그 전쟁에 있을 것"이라고 말했다. 이어 "그는 전쟁이 있을 것이라고 생각했다. 어디에 전쟁이 있느냐"면서 "전쟁은 없었고 아무도 죽지 않았다"고 강조했다. 이어 "(전쟁이 났다면) 우리는 2500만~3000만명의 사람을 잃었을 것"이라고 주장했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr