애니박스, 스튜디오 지브리의 200% 힐링 명작 오는 22일부터 방송

애니메이션 전문 채널 애니박스(대표: 곽영빈)에서 이번 주부터 매주 스튜디오 지브리 명작을 방송한다.

스튜디오 지브리의 작품은 유명 스트리밍 서비스에서도 인기 순위를 차지할 만큼 두터운 팬층을 보유하고 있다. 8월부터 주말 저녁 8시마다 애니박스에서 방영되는 작품 중 특히 힐링을 선사해주는 작품을 모아봤다.

1. 마녀배달부 키키

마녀 수련을 하기 위해 혼자서 집을 떠나온 13살 초보마녀 키키의 성장기를 담고 있다.

동화 같은 유럽 마을을 배경으로 새로운 도전을 해가면서 고군분투하는 키키의 모습은 많은 이들의 공감을 자아냈다. (ⓒ 1989 Eiko Kadono - Nibariki - GN)

▷ 8월 23일 일요일 오전 10시, 저녁 8시 애니박스 방송

2. 천공의 성 라퓨타

신비한 힘을 가진 전설의 비행석을 지닌 소녀 시타와 광부 소년 파즈의 모험 이야기를 담았다. 개봉 당시부터 현재까지 남녀노소에게 사랑받고 있는 스튜디오 지브리의 첫 작품이자 인기작으로, 주제곡 ‘너를 태우고’가 유명하다. (ⓒ 1986 Nibariki - G)

▷ 8월 30일 일요일 오전 10시, 저녁 8시 애니박스 방송

3. 추억은 방울방울

도쿄에 살던 타에코가 시골로 휴가를 가서 어린 시절을 회상하는 이야기로, 자신이 진정으로 원하는 것이 무엇인지에 대해 생각해보게 한다. 세계명작극장 시리즈를 연출한 타카하타 이사오의 대표작이다. (ⓒ 1991 Hotaru Okamoto - Yuko Tone - GNH)

▷ 9월 6일 일요일 저녁 8시 애니박스 방송

4. 귀를 기울이면

동명의 만화를 원작으로 만든 스튜디오 지브리의 첫 로맨스 작품으로, 도서관 책 대출 카드로 시작된 첫사랑과 꿈에 대한 이야기가 잔잔한 분위기와 어우러져 전개된다. 실사로 제작된 영화가 올해 개봉 예정이기도 하다. (ⓒ 1995 Aoi Hiiragi / Shueisha - Nibariki - GNH)

▷ 9월 20일 일요일 저녁 8시 애니박스 방송

소개된 작품 외에도 이번 주부터 매주 주말 저녁 8시에 스튜디오 지브리의 명작들을 애니박스에서 만나볼 수 있다. 특히 이번에는 더빙 편과 자막 편을 둘 다 방영하여 국내 지브리의 팬들을 200% 만족시킬 수 있을 것으로 기대를 모으고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr