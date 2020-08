GS25, '바다에서 온 도시락' 1편…문어밥도시락 출시

[아시아경제 이승진 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 ‘바다에서온도시락-문어편(문어밥도시락)’을 20일 출시했다.

이번 문어밥도시락은 반찬을 중심으로 변화를 줬던 기존 편의점 도시락을 벗어나 문어 원물을 활용해 밥을 도시락 주 메뉴로 전면에 내세운 것이 특징이다.

GS25는 최근 솥밥 등 밥을 차별화한 전문점을 선호하는 유행에 맞춰 밥을 주 메뉴로 구성한 도시락을 기획하게 됐고, 6개월간의 연구 끝에 개발한 특수 취반 공법을 활용해 문어밥도시락을 탄생시켰다.

GS25가 문어 원물과 국내산 쌀을 함께 넣고 특수 취반 공법으로 구현한 문어밥도시락은 밥에서 느껴지는 문어의 풍미와 토핑된 문어의 쫄깃함 식감이 일품이다. 무말랭이, 깻잎장아찌, 오이피클, 구운 김을 부 메뉴로 구성해 문어밥 맛을 한층 더 북돋아주게 했다. 가격은 5200원.

GS25는 각종 소스를 추가해 기호에 맞게 취식 하거나 문어밥을 활용해 김밥 또는 주먹밥을 만들어 먹는 등의 ‘원소스 멀티유즈’가 가능해 자신만의 방식으로 제품을 활용하려는 소비자들에게 호응을 끌 것으로 기대하고 있다.

GS25는 이번 문어밥도시락을 시작으로 다양한 해산물을 활용해 ‘바다에서온도시락’ 시리즈를 지속 선보일 계획이다.

유영준 GS리테일 도시락 담당 MD는 “맛있는 밥으로 주제로 한 도시락을 선보이기 위해 6개월 이상 연구한 결과 문어밥도시락을 출시할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 GS25는 고객 기대를 뛰어넘는 수준의 다양한 먹거리를 제공하기 위해 주력할 것”이라고 말했다.

