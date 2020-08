'외모지상주의' 웹툰작가 박태준도 '코로나19 확진'

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 인기 웹툰 작가 겸 방송인 박태준이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 양성 판정을 받았다.

박태준의 소속사 싸이더스HQ 측은 20일 "박태준이 코로나19 확진 판정을 받은 것은 맞다"며 "정확한 시기는 알지 못한다"고 밝혔다.

박태준은 현재 외부 활동을 중단하고 질병관리본부의 대책을 따르고 있는 상황인 것으로 전해졌다.

또 박태준은 최근 사옥 출입이나 스태프들과의 접촉은 없었다고 밝혔다.

박태준은 지난 2009년부터 코미디TV 인기 예능 프로그램 '얼짱시대'에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 '얼짱시대' 후속 시즌, '꽃미남 주식회사' '식신로드' 등을 통해 인기를 모았다. 얼짱 출신 방송인으로 활동하던 2014년 웹툰 '외모지상주의'를 그린 웹툰작가로 변신해 화제가 됐다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr