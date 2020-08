미성년자 의붓여동생 성폭행 30대, 항소심 징역 2년6개월

[아시아경제 강주희 인턴기자] 재판부가 장애가 있는 미성년 의붓여동생을 수차례 성폭행한 혐의를 받는 30대에게 집행유예를 선고했던 원심을 파기하고 실형을 선고했다.

부산고법 창원재판부 형사1부(재판장 김진석)는 성폭력범죄의 처벌에 관한 특례법 위반(친족관계에 의한 강간) 등 혐의로 재판에 넘겨진 A씨에게 징역3년에 집행유예 5년의 원심을 파기하고, 징역 2년6개월을 선고했다고 20일 밝혔다.

재판부는 또 성폭력 치료프로그램 40시간 이수와 아동·청소년 관련 기관 및 장애인복지시설에 7년간 취업제한도 명령했다.

항소심 재판부는 "자신의 성적 욕구를 충족하고자 12살이나 어린 의붓여동생의 약점을 이용해 수차례 강간하고 이를 촬영까지 하는 등 죄질이 매우 불량하다"며 "청소년이자 장애를 앓는 피해자는 극심한 고통을 받았을 것으로 보이고, 피해자에게 종전 진술을 번복하게 하는 등 범행 후 정황도 매우 불량하다"고 양형 이유를 밝혔다.

재판부는 원심판결 파기 이유에 대해 "피고인의 성행과 환경, 피해자와의 관계, 범행 후 정황 등 사건 변론에 나타난 모든 양형 조건과 대법원 양형위원회 제정 양형기준에 따른 권고 형량 범위(징역 5년~14년8월) 및 집행유예 기준 등을 종합하면 원심이 선고한 형은 너무 가벼워 부당하다고 인정된다"고 설명했다.

A씨는 지난 2017년 3월부터 2018년 11월까지 경남 함안군 자신의 자택에서 총 4차례 걸쳐 미성년자인 의붓여동생의 신체를 만지고 성폭행한 혐의를 받고 있다.

A씨는 2018년 11월에는 여동생을 성폭행하는 모습을 사진과 동영상으로 촬영하기도 한 것으로 조사됐다.

