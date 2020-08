"여성이 나를 무시해서"…'살해·유기' 최신종, 부산 실종여성 혐의 추가 기소

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 전주 실종 여성을 살해하고 시신을 유기한 혐의로 재판을 받는 최신종(31·남)에게 부산에서 실종된 20대 여성을 살해한 혐의도 추가됐다.

20일 전주지검은 "채팅앱으로 만난 20대 부산 여성을 살해하고 시신을 유기한 혐의를 적용해 최신종을 추가로 기소했다"고 밝혔다.

최신종은 지난 4월 19일 오전 1시께 채팅앱으로 알게 된 A(29·여)씨를 부산에서 전주로 유인해 금품을 뺏고 차 안에서 살해한 뒤 시신을 유기한 혐의를 받는다.

A씨의 시신은 부산에서 실종신고가 접수된 지 24일 만인 지난 5월12일 전북 완주의 한 농장에서 발견됐다.

부산진경찰서에 실종 접수된 A씨의 마지막 위치가 전주인 것을 확인한 경찰은 여성의 실종이 최신종과 연관이 있을 것으로 보고 수사해 왔다.

최신종은 경찰 조사에서 살해 이유로 "(여성이 나를) 무시했다"고 말한 것으로 전해졌다.

최신종은 "(A씨에게) 도박 빚이 있으니 갚아줬으면 좋겠다고 하자 (나를) 훈계했다"며 당시 상황을 진술했다.

경찰은 최신종이 체포 이후부터 심신 미약을 주장해 왔지만 특이점이 발견되지 않았다고 밝혔다.

최신종은 "약물을 복용해 범행 상황이 기억나지 않는다"고 진술했으나 검찰과 경찰은 약물 섭취량이 범행을 기억하지 못한 정도는 아닌 것으로 보고 있다.

경찰은 최신종의 약물 투약 정황을 확인하기 위해 최신종이 다녔던 병원과 약국 등 11곳을 압수수색한 결과 최신종은 수면제 성분의 약물을 처방받은 것으로 파악됐다. 병원 진료 기록 등을 확인한 결과 향정신성 약물 처방이 필요한 진료는 없었던 것으로 조사됐다.

앞서 최신종은 지난 4월 15일 B(34·여)씨를 승용차에 태워 인근에서 성폭행하고 살인한 뒤 시신을 유기한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 숨진 B씨는 최신종 아내의 선배로, 평소 잘 알고 지내던 사이였다.

전주지검 관계자는 "최신종이 자신이 저지른 죄에 상응하는 형을 선고받을 수 있도록 공소유지에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr