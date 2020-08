서양화가 김찬희, 첫 개인전

오는 22일부터 30일까지 광주 동구 '예술공간 집'에서

[아시아경제 호남취재본부 성슬기 기자] 서양화가 김찬희 작가의 첫 개인전이 오는 22일부터 30일까지 광주 동구 '예술공간 집'에서 열린다.

작가는 지난 1998년 전남대학교 사범대학 미술교육과를 졸업했다. 이후 ‘신년대전(1998~2009)’, ‘미술교육과 동문전’, ‘남부현대미술제’ 등 단체전에 참여했다.

작가로서 꿈은 미뤄두고 미술학원을 운영하며 사람들에게 미술을 가르쳤다. 정작 본인의 활동에는 매진하지 못했다. 여성 작가로 다시 발돋움하기까지 많은 시간이 지났다.

그동안 그림을 손에서 놓지는 않았지만, 작가의 이름으로 그에 걸맞은 이야기를 하는 데엔 시간이 필요했다. 이번 개인전은 10여 년 남짓 시간 동안 잠자던 손을 깨우고 화폭 안에서 자유롭게 춤추던 작가 자신을 일으켜 세우는 전시이다.

졸업 이후 20여 년의 시간이 지나 비로소 첫 개인전을 연다. 서양화가 김찬희는 “‘작가’라는 이름 앞에 많은 용기가 필요했고 스스로, 또 주변인에게 용기를 주는 전시를 만들고 싶었다.”고 첫 개인전에 대한 심정을 말했다.

서양화를 전공한 작가는 주로 자연과 일상의 이미지를 그린다. 식물의 모습, 가족의 모습 등을 추상적으로 표현한다. 화려한 아크릴 물감에 덧대진 펄의 느낌은 색채의 생생한 느낌을 그대로 전달한다. 살아가는 일상의 작은 사건들, 시간을 그대로 화면에 생생하게 담아갔다.

작가는 “전시를 준비하며 그림을 그리는 동안 스스로 심장이 뛰고 있음을 생생하게 느꼈다.”며 “이 떨림이 그림을 마주한 모든 이들에게 전달될 수 있기를 바란다.”고 소박한 바람을 전했다.

특히 작가는 지인들로부터 “그림을 보고 나면 마음이 밝아지고 위로가 된다”는 말에 용기를 가질 수 있었다 한다.

김찬희 작가는 “코로나로 인하여 힘들고 지친 이들에게 조금이나마 나의 그림이 위로되었으면 한다.”고 전시 소회를 이야기했다.

전시는 8.22일부터 30일까지이며 관람 시간은 오전 11시부터 오후 7시까지이다.

호남취재본부 성슬기 기자 ssg5991@asiae.co.kr