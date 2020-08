[아시아경제 문채석 기자]

<승진>

◆부서장급

▶석유기술연구소 시험처장 김성수

◆팀장급

▶호남본부 검사2팀장 유한영

<전보>

◆부서장급

▶석유기술연구소장 김완식 ▶수급처장 주동수 ▶충북본부장 오영권

◆팀장급

▶석유기술연구소 시험처 시험총괄팀장 김정철 ▶영남본부 검사3팀장 신희승 ▶영남본부 시험팀장 신중철 ▶호남본부 검사1팀장 어주선

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr